La cheffe des affaires politiques de l'ONU, Rosemary DiCarlo, a averti vendredi soir contre "un conflit bien plus destructeur" au Moyen-Orient, à la suite des agressions sionistes répétées contre le Liban.

Cet avertissement a été lancé lors de la réunion du Conseil de sécurité, tenue à la demande de l'Algérie, sur la situation au Moyen-Orient pour examiner les derniers développements au Liban, notamment les cyberattaques sionistes contre des appareils de communication dans plusieurs régions du Liban et le raid sioniste ayant visé la banlieue sud de Beyrouth.

Intervenant lors de cette réunion, Rosemary DiCarlo a déclaré au Conseil de sécurité que les nouvelles attaques au Liban risquaient de déclencher "un conflit bien plus destructeur".

"Nous risquons d'assister à une conflagration qui pourrait éclipser même la dévastation et les souffrances observées jusqu'à présent", a-t-elle averti devant les 15 membres du Conseil, avant d'ajouter qu'"il n’est pas trop tard pour éviter de telles folies. Il y a encore de la place pour la diplomatie".

Alors que son agression contre Ghaza dure depuis près d'un an, l'entité sioniste a tué au moins 31 personnes et en a blessé 68 autres lors d'un raid aérien sur la capitale libanaise Beyrouth, vendredi.

Le raid aérien fait suite à deux jours de cyberattaques sionistes au cours desquelles des bipeurs et des talkie-walkies ont explosé, tuant 37 personnes et en blessant plus de 3500.

Dans ce contexte, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a déclaré vendredi au Conseil de sécurité que l'attaque contre les appareils de communication violait le droit international et pouvait constituer un crime de guerre.

Il a ajouté qu’il était "consterné" par les attaques utilisant des appareils de communication. "Cela a déclenché une peur généralisée, une panique et une horreur au sein de la population du Liban, qui souffre déjà d’une situation de plus en plus instable depuis octobre 2023", a-t-il déploré.

Turk a appelé à "une enquête indépendante, approfondie et transparente et à ce que ceux qui ont ordonné et exécuté ces attaques soient tenus responsables de leurs actes".

31 martyrs dans la frappe sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth (nouveau bilan)

Au moins 31 personnes sont tombées en martyrs dans un raid de l'aviation sioniste, mené vendredi sur la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth, selon un nouveau bilan donné samedi par le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad.

Le bilan du raid ciblant la zone d'Al-Jamous, dans la banlieue sud de Beyrouth, est "passé à 31 martyrs dont trois enfants et sept femmes et 68 blessés", a précisé le ministre de la Santé.

Un précédent bilan faisait état de 14 martyrs et 66 blessés.

Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud notamment, ont fait plus de 700 martyrs depuis le 7 octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire contre Ghaza, selon les autorités libanaises.

Selon l'ONU, plus de 110.000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban par les agressions de l'armée sioniste.

Par ailleurs, des explosions provoquées par des cyberattaques sionistes ayant pris pour cible des appareils de communication au Liban, mardi et mercredi, ont fait 37 martyrs et plus de 3.000 blessés.