Le ministère palestinien de la Santé a indiqué samedi que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis près d'un an, s'est alourdi à 41.391 martyrs et 95.760 blessés.

La même source a ajouté qu'"au moins 119 Palestiniens sont tombés en martyrs et 209 autres ont été blessés au cours de ces dernières 24 heures lors de douze massacres" sionistes dans l'enclave palestinienne.

Le ministère relève par ailleurs que plusieurs martyrs sont toujours sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la

Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression barbare contre Ghaza, entraînant des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Plus de 160 organisations européennes appellent à la suspension de l'accord d'association UE-entité Sioniste

Plus de 160 organisations européennes, groupes confessionnels et syndicats ont lancé vendredi une déclaration à l'UE et à ses Etats membres, appelant à la suspension de l'Accord d'Association UE-entité Sioniste et de tous les accords connexes jusqu'à ce que l'occupant sioniste respecte le droit international et mette en œuvre les arrêts et les avis consultatifs de la CIJ, a indiqué un communiqué de l'association "France Palestine Solidarité (AFPS)".

Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice (CIJ) a statué que la conduite actuelle de l'entité Sioniste à Ghaza constituait un risque de génocide et a ordonné à l'occupant sioniste de prendre des mesures immédiates pour l'empêcher.

Le 28 mars, la CIJ a de nouveau ordonné à l'entité Sioniste de mettre en œuvre ces mesures provisoires.

Le 24 mai, la CIJ a ordonné à l'entité Sioniste d'arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah et d'ouvrir le point de passage de Rafah pour la fourniture sans entrave de services et d'aide. Tous ces ordres, qui sont juridiquement contraignants pour les Etats, ont été ignorés par l'occupant sioniste.

L'AFPS a indiqué que l'assaut actuel de l'entité Sioniste sur Ghaza a entraîné "des pertes civiles massives (plus de 40 000 martyrs et plus de 95 000 blessés), la destruction massive des infrastructures civiles et le déplacement forcé et répété de la majorité de la population. La plupart des hôpitaux ont été systématiquement bombardés" et détruits par l'armée sioniste, tandis que le personnel médical a été pris pour cible et tué à plusieurs reprises.

"C'est pourquoi plus de 160 organisations européennes exhortent toutes les parties prenantes à prendre des mesures urgentes pour suspendre l'accord d'association UE-entité Sioniste et tous les accords connexes, jusqu'à ce que +l'occupant sioniste+ respecte le droit international et le droit humanitaire international, et mette en œuvre les décisions et l'avis consultatif de la CIJ", a conclu l'AFPS.

Outre l'AFPS, l'appel à l'UE est signé notamment par les ONG's Oxfam, International Human Rights Federation (FIDH), EuroMed Rights, StateWatch, Handicap International, Association Belgo-Palestinienne et la Ligue française des droits de l'homme.

La paix est assaillie de toutes parts (ONU)

La paix est "assaillie de toutes parts", à Ghaza, au Soudan et au-delà, a déploré le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres, appelant à "en finir avec ce cortège de misères humaines".

"Nous voyons des civils dans la ligne de mire, des maisons anéanties, des populations entières traumatisées et terrifiées, et des gens qui ont tout perdu, qui n’ont parfois plus personne", indique M. Guterres, à l'occasion de la Journée Internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année, appelant à "en finir avec ce cortège de misères humaines".

Cette année marque le 25e anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration et du Programme d’action sur une culture de la paix. Le thème de cette année est "Faisons germer une culture de paix".

Pour le chef de l'ONU, cultiver une culture de la paix "c’est remplacer la désunion, l’exclusion et le désespoir par la justice, l’égalité et l’espoir pour toutes et tous", et également donner la priorité à la prévention des conflits, accélérer les objectifs de développement durable (ODD), promouvoir les droits humains et lutter contre toutes les formes de discrimination et de haine.

A l'approche du Sommet de l'avenir qui se tiendra les 22 et 23 septembre, le SG des Nations Unies appelle, à cet égard, à saisir cette occasion vitale d’avancer dans cette voie et à faire prospérer une culture de l’égalité, de la paix et de la justice.

La Journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Deux décennies plus tard, en 2001, l'AGNU a voté à l'unanimité la désignation de cette journée comme période de non-violence et de cessez-le-feu.