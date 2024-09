La Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) a annoncé vendredi dans un communiqué qu'elle avait proposé la création d'un forum tripartite régional pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Selon le communiqué publié par le siège du bloc régional à Arusha, une ville du nord de la Tanzanie, la proposition a été faite par Veronica Nduva, la secrétaire générale de la CAE, lors d'une réunion qui a eu lieu à Juba, la capitale du Soudan du Sud, avec le président sud-soudanais Salva Kiir, qui préside le sommet des chefs d'Etat de la CAE.

Mme Nduva a souligné que le forum tripartite sur la paix et la sécurité constituera une plate-forme pour relever les défis communs en matière de sécurité et promouvoir la stabilité régionale. Elle a également informé le président Kiir des préparatifs des prochaines célébrations du jubilé d'argent de la CAE, qui commémoreront les étapes franchies au cours des 25 dernières années et offriront une plate-forme pour aborder les problèmes qui freinent l'intégration.

Selon le communiqué, les deux dirigeants ont aussi discuté de la nécessité d'une révision complète du traité instituant la CAE afin de garantir qu'il continue de répondre aux besoins de tous les Etats membres du bloc régional.

Les Etats membres de la CAE, une organisation intergouvernementale, sont la République démocratique du Congo, la Somalie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda et la Tanzanie.