Le Cap-Vert a enregistré deux décès dus à la dengue, l'un à Mosteiros, sur l'île de Fogo, et l'autre à Praia, sur l'île de Santiago, a annoncé vendredi le ministère capverdien de la Santé.

Le premier décès a été enregistré dimanche et il s'agit d'un homme de 98 ans, hospitalisé depuis trois jours à l'hôpital régional So Francisco de Assis, à la municipalité de So Filipe, pour une dengue sévère, a précisé la même source dans un communiqué.

Le deuxième décès est survenu mardi dans la municipalité de Praia et il s'agissait d'un homme atteint de dengue sévère et qui avait été admis à l'hôpital Agostinho Neto depuis deux jours.

Depuis l'apparition du premier cas de dengue en novembre 2023, le Cap-Vert a enregistré des épidémies périodiques de dengue, avec 4.146 cas confirmés.

La municipalité de Praia, sur l'île de Santiago, totalise 70% de ce total de cas de dengue enregistrés dans l'archipel.

Fin août, le gouvernement capverdien a déclaré une situation d'alerte de protection civile de trois mois sur les îles de Santiago, Fogo et Brava, en raison du risque d'augmentation des cas pendant la saison des pluies.