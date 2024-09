L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a achevé la formation de 70 agents de réaction sanitaire à Kampala, capitale de l'Ouganda, afin de renforcer la capacité de ce pays à combattre l'épidémie de variole mpox.

L'agence sanitaire mondiale a publié vendredi sur X un message indiquant que ces agents de réaction aideraient à combattre et à prévenir la propagation de la maladie dans l'aire métropolitaine de Kampala, qui comprend Kampala et les districts centraux de Wakiso et de Mukono.

Selon les chiffres publiés vendredi par le ministère ougandais de la Santé, la région de Kampala a recensé six cas, tandis que Wakiso en dénombre quatre et Mukono, un. Le nombre total cumulé de cas confirmés dans le pays s'élève désormais à 22.

L'Ouganda a signalé un foyer de mpox le mois dernier suite à la détection dans le district de Kasese, à la frontière ouest du pays, de deux cas importés de République du Congo voisine.

RD Congo : don de près de 10 millions de dollars pour faire face

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (souvent appelé Fonds mondial) a annoncé, mercredi, un don de 9,5 millions de dollars américains pour lutter contre le virus mpox en République démocratique du Congo (RDC).

L'annonce faite au siège du Fonds mondial à Genève précise que "les quelque 9,5 millions de dollars sont dirigés vers la province de l'Equateur, le Sud-Ubangi, le Sankuru, la Tshopo, le Sud-Kivu, le Nord-Kivu et Kinshasa".

La RDC est actuellement aux prises avec la plus grande épidémie de mpox au monde, avec 5 160 cas confirmés et 25 décès depuis le début de cette année.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que le niveau de dépistage dans le pays est encore faible en raison d'une capacité de test limitée, et que le nombre d'infections suspectées est presque cinq fois supérieur au nombre d'infections confirmées en laboratoire.