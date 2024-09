Une personne est morte et au moins sept autres sont portées disparues au Japon où les autorités ont ordonné samedi dans le centre du pays l'évacuation de plus de 60.000 habitants en raison d'inondations provoquées par de fortes pluies.

A Ishikawa, une personne a été tuée et deux autres ont été grièvement blessées, a indiqué le gouvernement de la région dans un communiqué, précisant que trois personnes sont également portées disparues.

Quatre autres personnes qui travaillaient pour le ministère du Territoire à restaurer une route à Wajima, où de multiples édifices ont été inondés et des routes bloquées par des glissements de terrain, sont également portées disparues, a déclaré un responsable du ministère, Koji Yamamoto.

Un précédent bilan a fait état d'un disparu.

Par ailleurs, quelque 44.700 habitants des villes de Wajima, Suzu et Noto, dans le département d'Ishikawa, ont été forcés de quitter la zone, ont indiqué des responsables locaux. Et 16.700 autres habitants des préfectures de Niigata et de Yamagata, au nord d'Ishikawa, ont également été invités à évacuer, selon l'Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

Selon le gouvernement d'Ishikawa, de nombreux bâtiments ont été inondés et des glissements de terrain ont bloqué certaines routes. Quelque 6.000 foyers sont privés d'électricité. L'Agence météorologique japonaise a placé le département d'Ishikawa en alerte maximale, mettant en garde contre des dangers "mortels".

Les niveaux de précipitations au Japon ont atteint des records ces dernières années dans plusieurs parties du pays, avec des inondations et des glissements de terrain parfois mortels. Les experts estiment que le changement climatique aggrave la fréquence, l'intensité et le caractère imprévisible de ces phénomènes.