Un total de 3.744 nouvelles places de formation, toutes formules confondues, sont offertes dans la wilaya de Touggourt, au titre de la rentrée de la formation professionnelle, session d’octobre 2024, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la Formation et de l’Enseignement professionnels (DFEP).

Parmi ces offres de formation, 2.118 sont sanctionnées par des diplômes d’Etat en formation professionnelle, tous modes confondus, dont 1.038 en formation par apprentissage, 835 en formation résidentielle et 190 en cours du soir et formation passerelle, a détaillé le DEFP, Abderrahmane Beggari.

Selon la direction du secteur, les 1.626 places de formation restantes, couronnées de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), ont été retenues pour la qualification des bénéficiaires de l’allocation chômage (485 postes), la formation de la femme au foyer (230), en plus de 270 places offertes par les établissements privés agréés et 641 postes de qualifications diverses.

La DFEP de Touggourt a organisé une caravane de sensibilisation, encadrée par des enseignants et formateurs du secteur, qui sillonne la ville pour vulgariser les filières de formation, les modalités d’inscription et les modes de sélection des spécialités de formation.

Outre cette caravane, qui doit également rallier les zones rurales et enclavées pour permettre au plus grand nombre de jeunes de bénéficier d’une formation leur permettant de s’insérer dans le marché de travail, sont distribués des dépliants et affiches riches en informations sur la nomenclature des filières et les équipements pédagogiques disponibles, selon les organisateurs.