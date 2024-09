Une caravane de solidarité a été lancée, jeudi de la wilaya de Tlemcen, comprenant des aides destinées aux familles sinistrées des inondations ayant touché, dernièrement, les wilayas de Bechar et Naama.

Le coup d’envoi de cette caravane de solidarité a été donné à partir du siège de l’unité de la protection civile de Mansourah par le wali Youcef Bechlaoui, en présence des représentants de différentes directions et des initiateurs.

Dans une déclaration à la presse, le wali a souligné que cette caravane compte 15 camions chargés de produits alimentaires, des couvertures et de l’eau minérale.

Cette opération est initiée par les services de la wilaya, en collaboration avec les directions de l'Action sociale et de la solidarité et du commerce et de la promotion des exportations, avec la participation d’opérateurs économiques.

Cette initiative s’insère dans le cadre de la solidarité avec les familles sinistrées des dernières inondations de Bechar et Nâama, selon la même source, notant que des caravanes similaires seront organisées, la semaine prochaine.