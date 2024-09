Les expositions et points de vente de fournitures scolaires, ouverts dans différentes régions de la wilaya d’In-Salah en prévision de la rentrée scolaire, connaissent une large affluence de visiteurs venus acquérir des trousseaux scolaires, ont indiqué jeudi les responsables de la direction locale du Commerce et de la Promotion des exportations (DCPE).

Organisées par la DCPE en application des recommandations du ministère de tutelle, les trois expositions ouvertes au niveau des commune d’In-Salah, Foggaret-Ezzoua et In-Ghar, avec la participation des librairies et papeteries locales et d’autres wilayas, proposent divers articles scolaires, en quantité et qualité, à des prix compétitifs, a indiqué Brahim Bengaogao, chef de service à la DCPE.

Le représentant de la librairie El-Baraka de la wilaya de Touggourt, Abdelkrim Khodir, a fait savoir que son entité prend part pour la première fois à cette manifestation d’In-Salah, pour encourager l’activité commerciale de cette jeune wilaya et permettre aux parents d’élèves d’acquérir les fournitures scolaires à des prix raisonnables.

Pour sa part, Hadj Redouane Ghourid, propriétaire d’une librairie, a affirmé que sa participation, la quatrième à une manifestation commerciale du genre, vise à mettre à la disposition des élèves de la région une panoplie de fournitures scolaires.

S’agissant du livre scolaire, le directeur du centre de distribution de la publication des documents pédagogiques de la wilaya d’In-Salah, Ahmed Sahel, a rassuré qu’une quantité de 80.000 ouvrages divers, tous paliers et filières confondus, ont été distribués aux établissements scolaires, à deux librairies agréées et aux deux points de vente relevant de l’Office national des publications scolaires (ONPS).

Concernant le manuel scolaire de la langue anglaise pour le palier primaire, le même responsable a indiqué qu’un lot de 1.900 ouvrages a été remis aux établissements, en plus de la distribution d’ouvrages et de livres parascolaires.