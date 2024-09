Une caravane d’information sur l'offre de formation professionnelle pour la session d'octobre prochain a été lancée jeudi par la direction de la formation et de l'enseignement professionnels d'Ain Defla.

Le coup d’envoi de cette caravane, devant sillonner durant quatre (4) jours les localités reculées de la wilaya, a été donné dans la matinée à partir du Centre de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) de la ville d'Ain Defla, a indiqué à l’APS le responsable du secteur, Ghazi Bessadat.

"Le but de cette caravane est d'informer les citoyens sur les offres de formation et les spécialités assurées au titre de la prochaine session d’octobre, tout en les sensibilisant sur l'importance d'acquérir un métier", a-t-il ajouté.

Il a noté que l’initiative vise aussi à sensibiliser les jeunes diplômés du secteur de la formation sur les opportunités qui leur sont offertes au titre des différents dispositifs étatiques de soutien à l’emploi et à l’entrepreneuriat, à travers des crédits, entre autres, ainsi que leur rôle dans l'intégration professionnelle des demandeurs d'emploi.

L’animation de cette caravane est assurée par des représentants des directions de l'action sociale, de l'emploi et de l'environnement, du mouvement associatif local et de nombre de dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes, dont l’Antenne de wilaya de l’emploi, l’Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

La session d’octobre verra l'ouverture de 7.000 postes de formation, répartis sur 1.400 postes en mode résidentiel et 2.485 postes en apprentissage, selon M. Bessadat.

A cela s’ajoutent 250 postes de formation en milieu rural, 355 postes pour les femmes au foyer, et 400 postes de formation de courte durée dans les métiers agricoles, outre 1. 400 postes pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et 170 postes au profit des établissements pénitentiaires.

A noter, également, l’introduction, au titre de cette même session, de six (6) nouvelles spécialités en jardinage et aménagement paysager, culture de plantes aromatiques et épices, chauffage et climatisation, maintenance des appareils informatiques et installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques.

En outre, il est prévu l'ouverture de quatorze (14) sections détachées de la formation professionnelle au niveau de communes isolées de la wilaya, pour offrir une opportunité de formation au plus grand nombre possible de citoyens, a souligné le même responsable.