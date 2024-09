Plus de 550 enfants aux besoins spécifiques à Médéa rejoindront les bancs de l'école relevant des structures du secteur de la Solidarité nationale au titre de la nouvelle année scolaire 2024/2025, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction locale de l'Action sociale et de la solidarité (Dass).

"Les structures de l'action sociale et de la solidarité à l'instar du Centre pour malentendants de Beni-Slimane, les Centres psychopédagogiques de Médéa, Tamesguida, Berrouaghia et Boughezoul, vont accueillir, lors de la présente rentrée scolaire, plus de 550 enfants aux besoins spécifiques", a fait savoir le directeur de l'action sociale et de la solidarité, Mohamed Lamine Rehailia.

Il a ajouté que vingt-deux (22) classes scolaires spéciales sont ouvertes à travers les différents établissements éducatifs de la wilaya et vont accueillir des enfants souffrant de légères déficiences mentales et auditives.

Par ailleurs, une enveloppe d'un montant de 90 millions de DA a été réservée à la solidarité en direction des élèves issus de familles démunies, a indiqué le même responsable.

Cette dotation financière porte sur l'acquisition de trousseaux scolaires et de tabliers au profit de ces élèves afin de garantir la réussite de cette rentrée en allégeant les dépenses des parents, a-t-il noté.

Un lot composé de 2130 trousseaux scolaires a été distribué aux élèves nécessiteux et ceux pris en charge au niveau des structures de l'action sociale et de la solidarité, a conclu M. Rehailia.