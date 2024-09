Le match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions africains entre le MCA et le Monastir de Tunis.

Ainsi, les Vert et Rouge affronteront, ce soir à partir de 20 heures, la formations Tunisien de Monastir. Après un match aller très difficile pour les protéger de Baumelle, qui n’ont pas eu beaucoup de temps pour se reposer, les camarades du capitaine, du MCA Abdellaoui étaient les premiers à reprendre les entraînements au Stase Chahid Ali Ammar de Douira afin d’être prêts pour ce match retour dans la compétition continentale. Malgré la défaite du match aller par un score de un but a zéro en faveur de l’équipe tunisien Monastir ; les coéquipiers de Bayazid ont jurer de jouer tout pour le tout pour arracher leur billet qualificative pour les poules de la champions League africaine, alors que les Verts et Rouge doivent prendre très au sérieux cette rencontre pour se qualifier cela, les joueurs ne vont pas se présenter en victimes.

Ils comptent tout faire pour assurer une qualification, très importante en ce début de saison après tous les sacrifices consentis pour jouer cette compétition. En plus, l’importance de cette confrontation continentale va permettre à tout le monde d’être fixé sur le niveau général de l’équipe après le recrutement réalisé cet été.

Cela dit, le coach Baumelle reste prudent. « C’est un match déterminant. Si on veut passer au tour prochain, il n'y a pas d'autre choix que de s'imposer par deux but a zero et sans encaisser de buts .

Le fait d'évoluer devant notre public va nous aider.

Cependant, ce n'est pas gagné d'avance. Il faudra faire très attention à cette équipe du Monastir qui a des atouts à faire valoir. D'autant plus, Il va falloir faire preuve de beaucoup de concentration et se montrer très combattifs. C'est le discours que j'ai tenu à mes joueurs », a déclaré le coach des Verts et Rouge.

Pour sa part, le coach de la formation tunisienne se montre confiant. « Nous sommes venus à Alger pour faire le nécessaire et se qualifier au prochaine tour .On n'a pas le droit à l'erreur face à un concurrent direct pour la qualification pour la phase des poules.

Nous sommes tout à fait en mesure de gagner face au MCA. Nous avons bien préparé cette confrontation. Nous avons étudié le jeu de notre adversaire. Nous savons très bien ce qu'il faut faire pour arracher un succès en Algérie», a tenu à déclarer le technicien Tunisien Mohamed Sahli , à la veille du match.

Par ailleurs le technicien français du MCA Baumelle sait néanmoins que la mission

ne sera pas facile contre une bonne équipe tunisienne, même si cette dernière a perdu les services de certains de ses cadres au cours de cette intersaison. Le technicien français a bien étudié le jeu de l’adversaire après s’être procuré des vidéos de ses derniers matchs en ligue des champions et en championnat de Tunisie, et il a déjà préparé son plan de bataille à même de lui permettre de venir à bout d’un adversaire tunisien qui est animé de la même ambition, à savoir valider un billet pour la phase retour. Pour rappel, le Mouloudia d’Alger s’est incliné vendredi 13 septembre au stade de Radès face à l’US Monastir (1-0), lors du match aller du dernier tour préliminaire de la Ligue des champions.

F. Y.