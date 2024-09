L'ex gardien international de but de la JSK Gaya Merbah s'est fracturé le tibia péroné mercredi lors d’un match amical.

Les responsables de la JS Kabylie ont annoncé mercredi que son gardien Gaya Merbah a été admis au CHU Nedir Mohamed de Tizi ouzou ou à été opèré par le professeur Said Medjani et son equipe dans la soirée du mercredi avec la présence des responsable de la formation de Djurdjura a leur tete

le PDG de Mobilis M. Boukhazani, le gardien de but de la jsk Gaya Merbah « opéré avec succès double fracture Tibia Péronnee du pied gauche », ajoutant qu’il sera « indisponible plusieurs semaines », mais sans préciser la durée exacte de son absence.

C'est lors d'un match d'application que l'ancien gardien du Wydad Casablanca s'est causé une grave blessure au niveau du tibia et du péroné, qui pourrait l’éloigner des terrains pendant de longs durée.

Le portier kabyle avait contracté une blessure au niveau du pied gauche en match amical contre US Biskra au stade Hocine Ait Ahmed , lors du match amical qui avait opposé les Canaris au Verts et noir de Biskra. Agé de 30 ans, Merbah a signé cette saison a la JSK pour 5 année afin de retrouver l'équipe nationale.

Le gardien des canaris Gaya devra porter une attelle qu’il n’ôtera qu’une fois le feu vert du médecin obtenu. Actuellement chez lui, nous avons appris que le jeune joueur a reçu plusieurs messages de soutien de la part de ses coéquipiers.

Ces derniers lui ont souhaité un prompt rétablissement, ils lui ont demandé de bien récupérer et de revenir le plus rapidement possible. De tels mots ont bien sûr réconforté le concerné qui leur a promis de se battre pour qu’il soit encore plus fort lors de son come-back.

F. Y.