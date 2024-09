La sélection algérienne de football s'est hissée à la 41e place au classement mondial de la FIFA du mois de septembre 2024 publié jeudi par l'instance internationale sur son site officiel. La sélection algérienne, sous la houlette du technicien Bosnien Vladimir Petkovic, a gagné cinq places par rapport au dernier classement (46e), et ce, grâce aux deux dernières victoires lors des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) face à la Guinée Equatoriale (2-0) et le Libéria (3-0), pour le compte de la 1ère et la 2e journée du groupe E.

Sur le plan africain, les Verts occupent toujours la 7e place, devant le Cameroun (53e mondial), le Mali (54e), et le RD Congo (58e).

Dans le Top 10 mondial, l'Argentine, vainqueur de la Copa America, conserve la première place du classement Fifa devant la France, demi-finaliste de l'Euro-2024.

Le nouveau champion d'Europe, l'Espagne, garde la troisième marche du podium, suivie par l'Angleterre (4e), finaliste malheureux de l'Euro-2024.

La meilleure monté de ce nouveau ranking a été réalisée par Brunei Darussalam qui grimpe de 7 places (183e), et la Grèce qui progresse de 6 rangs (48e).