Le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive du sport équestre en saut d’obstacles a été donné, jeudi au club hippique " Haras Elégance" dans la commune de Sidi Rached à Tipasa, avec le lancement du premier concours national "une étoile" en présence d’un public de passionnés. Cette manifestation hippique de trois jours, organisée par le club équestre "Haras Elégance" de Tipasa, en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, regroupe 200 cavaliers et cavalières des catégories cadets, juniors et séniors de 26 clubs équestres du pays.

Cet événement sportif, qui marque l’ouverture de la nouvelle saison, est une occasion d'interaction entre les athlètes, notamment entre les cavaliers d'élite et le reste des participants des différentes catégories, qui permettra également d'élever le niveau des cavaliers et des chevaux ", a indiqué le président du club organisateur.

Noureddine Karim Ferradj, exprimant son optimisme quant au fait que " les compétitions d'ouverture seront très fortes, pleines d'enthousiasme et de forte compétition, permettant aux participants d’atteindre leur meilleur niveau, lors de cette nouvelle saison, en raison de la préparation précoce des cavaliers des différents clubs". Il a ajouté que ce concours constitue une belle opportunité pour les cavaliers de différentes catégories d’accumuler des points comptant pour la "Ranking List", qui servira de repère pour le directeur technique national pour suivre les performances des cavaliers et pour une meilleure préparation pour le trophée de la coupe d’Algérie, prévu le 1er novembre prochain, dans le cadre des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution.

Cet évènement s'annonce également comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de saut d’obstacle à travers le pays et prévoit le déroulement de 15 épreuves en cadets, juniors et séniors, offrant ainsi une diversité d’opportunités pour les participants de démontrer leurs compétences en raison de la disponibilité du centre équestre Haras Elégance construit selon les normes internationales et dotés d'installations intégrées pouvant accueillir un plus grand nombre de participants et l'organisation des compétitions locales et internationale.

En marge de la compétition, des portes ouvertes seront organisées sur l'élevage des pur-sangs arabes "beauté" et de poulains nés au Haras Elégance, qui fera défiler un à un ses étalons devant le public présent.