Les soutenances des mémoires de Master en sciences humaines et islamiques à l’Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella", dans le cadre du dispositif "diplôme-startup, diplôme-projet innovant" ont repris, avec des soutenances sur la traduction, a-t-on appris de l’incubateur de cette structure universitaire.

Il s’agit de deux projets innovants intitulés "Innovative Machine Translation Software" par Melle Ballalou Ikram, et "E-Trade and Arabic Translation" par Mlle Benamrane Hanane de l’Institut de traduction de l’Université d'Oran 1, selon la même source.

"Ces projets témoignent de l'engagement de la filière traduction dans le mécanisme startup, démontrant ainsi que l’innovation ne se limite pas aux disciplines technologiques et techniques", a-t-on souligné.

Ces deux projets font partie de quatorze projets innovants dans le domaine des sciences humaines et islamiques accompagnés par l’incubateur de l'Université d'Oran 1 pour l’année universitaire 2023-2024, dans le cadre du même mécanisme.

Parmi ces initiatives, la faculté des Lettres et Arts a présenté plusieurs projets innovants, comme le développement d'une application mobile pour organiser et diffuser plus efficacement les activités culturelles auprès du public, ou encore la création d'une agence de marketing et de casting spécialisée dans la promotion des artistes.

Le département des Arts explore, quant à lui, les possibilités offertes par la réalité virtuelle pour la création et l'impression de designs sur les vêtements, tandis que les étudiants des Arts visent à lancer une chaîne mettant en avant différentes formes d'expression artistique.

Dans le domaine de l'information et de la communication, un projet vise à développer une application destinée à assister les journalistes et les chargés de communication dans leur travail quotidien et le département des sciences islamiques propose, quant à lui, la création d'un centre de réhabilitation spirituelle et comportementale, entre autres.

Ces projets ambitieux dans le domaine des Sciences humaines et sociales, qui couvrent des spécialités variées, témoignent de la dynamique entrepreneuriale de l'Université d'Oran 1 et visent à stimuler l'innovation et la valorisation des compétences des étudiants.