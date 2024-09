Le Théâtre régional "Bachir Zahaf" de Mascara a mis sur pied et lancé un programme comportant diverses activités artistiques et religieuses à l’occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui.

La journée inaugurale de cette manifestation, entamée ce jeudi, a été marquée par la présentation de chants religieux (madihs) à la gloire du sceau des prophètes, Mohamed (QSSSL), animée par la jeune troupe "Rawdat El Malak " de la ville de Mascara, ainsi que par une "Gâada" du patrimoine dont se distingue cette wilaya de l’Ouest lors de la célébration de cette fête religieuse, signale-t-on.

Au programme de cette manifestation d’une semaine, figure également la présentation par des troupes locales de pièces théâtrales à portée pédagogique, indique-t-on.

Par ailleurs, un concours mettant en lice des enfants, dont l’âge oscille entre 11 et 15 ans, fait partie des activités prévues à cette occasion, outre la présentation d’une conférence ayant pour thème la "Sira" du prophète Mohamed (QSSSL) et dont l’animation sera assurée par un cadre de la direction locale de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs.