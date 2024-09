Au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, dont des femmes et des enfants, vendredi, dans de nouveaux raids de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs zones de Ghaza, selon l'agence de presse Wafa.

"Au moins huit Palestiniens sont tombés en martyrs et de nombreux autres ont été blessés dans une frappe de l'aviation sioniste sur une maison résidentielle du camp de réfugiés de Nuseirat, située dans le centre de Gaza", a rapporté la même source, notant que "les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Awda dans le camp".

En outre, "six autres Palestiniens sont tombés en martyrs dans une autre frappe des avions de l'armée d'occupation prenant pour cible des maisons des familles Abu al-Hatl et Ziyada près d'un parc municipal de la ville de Ghaza", a ajouté la même source, relevant que des dégâts matériels énormes ont été occasionnés aux maisons et biens des Palestiniens.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la ville de Ghaza s'est alourdi à 41. 272 martyrs et plus de 95. 551 blessés", selon le dernier bilan communiqué par le ministère palestinien de la Santé.

La Russie se félicite de la résolution de l'AGNU sur la fin de l'occupation sioniste

Le ministère russe des Affaires étrangères s'est félicité de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU (AGNU) d'une résolution appelant à mettre fin à l'occupation de l'entité sioniste des territoires palestiniens, notant qu'un tel pas contribuera à "coup sûr" à la reconnaissance par la communauté internationale du caractère illégal de l'occupation de la Palestine.

"L'adoption par l'AGNU d'une résolution sur la fin de l'occupation des territoires palestiniens est un pas important vers la reconnaissance par la communauté internationale du caractère illégal des pratiques de l'entité sioniste, et cela contribue à faire progresser les efforts visant à élaborer des mesures allant dans le sens du respect du droit international et de mettre fin à une période de l’occupation la plus longue dans l’histoire moderne", a écrit le ministère russe dans un communiqué rendu public vendredi.

Mercredi, l'AGNU avait adopté un projet de résolution soumis par l'Etat de Palestine, appelant l'entité sioniste à mettre fin à sa "présence illégale dans le territoire palestinien occupé dans les 12 mois".

Le texte, qui fait suite à l'avis de la Cour internationale de Justice de juillet sur l'occupation sioniste, a été adopté par 124 voix pour, 14 voix contre et 43 abstentions.

Le projet de résolution débattu depuis mardi par les 193 Etats membres de l'ONU fait suite à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) qui en juillet, se penchant sur l'occupation sioniste depuis 1967 à la demande de l'Assemblée générale, avait estimé que la présence continue de l'entité sioniste dans le Territoire palestinien occupé est illicite et que l'occupant est dans l'obligation d'y mettre fin dans les plus brefs délais.

Il faut un cessez-le-feu "immédiat" à Ghaza pour protéger les enfants (Unicef)

Le directeur général adjoint du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Ted Chaiban, a souligné, vendredi, l'impératif d'un cessez-le-feu "immédiat" dans la bande de Ghaza, en proie à l'agression sioniste depuis près d'un an, pour protéger les enfants de l'enclave palestinienne et faciliter l’accès à l’aide humanitaire.

Dans un communiqué de presse repris par l'agence de presse Wafa, Chaiban a indiqué que "plus de 14. 000 enfants sont tombés en martyrs à Ghaza depuis le début de l'agression sioniste", notant que ces chiffres sont ceux du ministère palestinien de la Santé.

Chaiban a, en outre, souligné que la situation humanitaire à Ghaza continue de se détériorer et que le nombre de personnes déplacées a atteint 1,9 million", faisant savoir que "le nombre quotidien de camions d’aide est passé de 100 en août à seulement 15 en septembre".

" Cela a exacerbé les souffrances de la population civile", a-t-il regretté.

Jeudi, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) continuait d’être la cible de "désinformation et de fausses informations", a déclaré le Commissaire général de l'agence onusienne, Philippe Lazzarini.

A Ghaza, "trop de membres de notre personnel sont tués alors que nos bâtiments sont attaqués", a affirmé Lazzarini sur les réseaux sociaux, signalant que "dans le même temps, l’UNRWA continue d’être la cible d’un déluge de désinformation".

Des colons attaquent deux écoles palestiniennes à Beitlehem

Des colons sionistes ont attaqué deux écoles primaire et secondaire palestiniennes dans le village d'Al-Jabaa à Beitlehem, au sud de la Cisjordanie occupée, rapportent jeudi des médias citant des sources locales.

Ces sources citées par l'agence de presse palestiniennes (WAFA) ont indiqué qu'"un groupe de colons a attaqué l'école primaire pour garçons d'Al-Jab'a et l'école secondaire mixte Al-Tawafuq, au sud-ouest de Beitlehem".

"Les élèves ont été pris de panique, avant que la direction des deux écoles n'intervienne pour les évacuer vers leurs domiciles", selon l'agence.

Le village d'Al-Jabaa est soumis à des attaques continues des colons qui s'en prennent aux Palestiniens et à leurs propriétés, par l'incendie et l'abattage d'arbres et par la saisie et le passage au bulldozer de certaines zones de ses terres.

Les Palestiniens affirment que les autorités sionistes font montre "d'indulgence" à l’égard des agressions contre les colons, dans le cadre des efforts visant à intensifier la colonisation dans les territoires occupés.

Parallèlement à sa guerre génocidaire contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre, l'armée sioniste et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à El Qods, entraînant la mort de plus de 700 Palestiniens, la blessure d'environ 5 700 personnes et l'arrestation de plus de 10 700, selon les autorités palestiniennes.

Ghaza: l'UNRWA continue d'être la cible de "désinformation", selon Lazzarini

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) continue d’être la cible de "désinformation et de fausses informations", a déclaré jeudi le Commissaire général de l'agence onusienne.

A Ghaza, "trop de membres de notre personnel sont tués alors que nos bâtiments sont attaqués", a affirmé Lazzarini sur les réseaux sociaux, signalant que, "dans le même temps, l’UNRWA continue d’être la cible d’un déluge de désinformation".

Qualifiant les fausses informations entourant les activités de l'UNRWA d'"horribles", le même responsable a indiqué qu'"elles étaient faites publiquement, qu'elles n'étaient pas étayées par des preuves et qu'elles étaient dangereuses". "Plus important encore, elles suscitent la peur parmi nos travailleurs humanitaires de première ligne à Ghaza", a expliqué Lazzarini, ajoutant que "de nombreux collègues nous ont dit qu’ils ne se sentaient plus en sécurité pour porter le gilet de l’UNRWA. Leurs enfants les supplient de ne pas aller travailler de peur d’être tués dans les bâtiments de l’UNRWA".

D'après lui, les attaques de désinformation "ne concernent pas la neutralité de l’UNRWA ou de nos travailleurs humanitaires". Les objectifs, a suggéré le responsable onusien, "visent à créer une diversion face aux atrocités de cette guerre, déshumaniser en rendant l’insupportable justifiable, saper et éliminer l’UNRWA, le plus grand fournisseur humanitaire à Ghaza, notamment en matière de nourriture, d’abris et de soins de santé".

Selon lui, il incombe à chacun de "contrôler la diffusion d’informations inexactes ou malveillantes. Avant de partager, vérifiez les faits pour éviter le piège de mettre la vie d’autrui en danger".