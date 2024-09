Le président comorien Azali Assoumani a présidé jeudi le Conseil des ministres, apparaissant pour la première fois depuis l'attaque au couteau dont il a été victime il y a près d'une semaine, selon des images vidéo fournies par la secrétariat général du gouvernement.

Sur ces images, le président Azali paraissait en costume et souriant, le partie gauche du front recouverte d'un épais pansement, monter dans sa voiture, puis saluer un par un ses conseillers et ses ministres, et enfin assis au bout de la table du Conseil et fouillant dans ses dossiers.

Vendredi après-midi, la porte-parole du gouvernement comorien, Fatima Ahamada, avait déclaré que "le chef de l'Etat a été victime d'un attentat à Salimani-Itsandra", commune limitrophe de Moroni, sur les hauteurs de la capitale de l'archipel.

"Dieu merci ses jours ne sont pas en danger", avait-elle rassuré.

Samedi matin, l'auteur de l'attaque a été retrouvé mort dans la cellule où il a été retenu avant sa comparution devant un tribunal, avait annoncé le procureur de la République de Moroni, lors d'une conférence de presse dans la capitale du petit archipel de l'océan Indien.

"Il était isolé dans une salle pour qu'il se calme, hier (vendredi) après son interpellation. Les enquêteurs l'ont trouvé ce (samedi) matin inanimé. Un médecin a constaté son décès", avait déclaré le procureur, Ali Mohamed Djounaid, au palais de justice de Moroni.

Azali Assoumani, 65 ans, a été réélu président en janvier dernier.