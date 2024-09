La Turquie envisage de mener dorénavant des pourparlers séparés avec l'Ethiopie et la Somalie, les deux voisins en crise de la Corne de l'Afrique, avant de réunir les responsables des deux pays pour poursuivre les négociations, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie turque.

La troisième session de discussions initialement prévue mardi à Ankara a été annulée sans annonce ni explication des protagonistes ni du pays hôte.

"Plutôt que de réunir les parties pour une discussion directe, ce qu'elles ne font d'ailleurs pas (...), nous avons l'intention de faire converger les positions par le biais d'une discussion individuelle" avec chacune d'elles, a indiqué le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan."Il y a des leçons que nous avons tirées des deux premiers tours", a justifié le ministre.

"Plus tard, lorsqu'une position sera pleinement partagée, nous pourrons réunir les parties et signer" un accord, a-t-il ajouté.Lors des précédentes discussions tenues en juin et en août à Ankara, M. Fidan avait fait la navette entre ses deux homologues, sans que ceux-ci ne se parlent en direct.

La Turquie intervient dans ce dossier qui met de nouveau aux prises deux voisins aux relations tendues, afin de garantir l'accès de l'Ethiopie aux eaux internationales via la Somalie, sans attenter à la souveraineté territoriale de celle-ci. L'Ethiopie est le pays le plus peuplé du monde sans accès à la mer depuis la sécession de l'Erythrée en 1991. Addis a conclu en janvier un protocole d'accord avec le Somaliland pour l'accès à la mer, avec engagement à reconnaître l'indépendance de ce territoire qui s'est unilatéralement séparé de la Somalie.

Cet accord a ouvert une nouvelle crise entre ces deux voisins d'Afrique de l'Est qui se sont durement affrontés par deux fois au siècle dernier.