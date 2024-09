Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réitéré la demande de l'Afrique pour une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), affirmant que le contient africain "a les capacités et le savoir-faire nécessaires".

"Nous avons les capacités, nous avons le savoir-faire et l'Afrique doit avoir la place qui lui revient dans le système des Nations unies et dans ses différentes structures", a-t-il indiqué jeudi dans une déclaration aux médias au cours d'une visite au salon de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, qui se tient sur la base aérienne de Waterkloof, à Centurion.

Il a ajouté que "l'Afrique était aussi en droit de disposer d'un droit de veto, afin d'éviter d'être reléguée à une participation de seconde zone", soulignant qu'"il était inacceptable que le continent, qui compte 1,3 milliard d'habitants, ne soit pas représenté au sein de cette instance".

Le Conseil de sécurité se compose de 15 membres, dont cinq membres permanents : Chine, Etats-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni, et 10 membres non permanents, élus par l'Assemblée générale pour un mandat de deux ans, dont l'Algérie.

Pour rappel, le SG de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé en août dernier à une réforme urgente du Conseil de sécurité, critiquant sa structure obsolète et le manque de représentation de l'Afrique, qui, selon lui, porte atteinte à la crédibilité de l'organe et à sa légitimité mondiale.

"Nous ne pouvons pas accepter que cet organe mondial de paix et de sécurité prééminent n’ait pas de voix permanente pour un continent de plus d’un milliard de personnes, ni que les points de vue de l’Afrique soient sous-estimés sur les questions de paix et de sécurité, tant sur le continent que dans le monde", avait insisté le chef de l'ONU.

Les Etats-Unis avaient annoncé, de leur côté, la semaine dernière qu'ils étaient favorable à l'octroi à l'Afrique de deux sièges permanents au sein du CSNU. "Les Etats-Unis soutiennent la création de deux sièges permanents pour l'Afrique au Conseil", comme revendiqué par les pays africains, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une conférence organisée par le centre de réflexion Council on Foreign relations.