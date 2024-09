Le président de la République sahraouie, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali a appelé, mercredi, à renforcer le discours national "fédérateur réfutant la propagande marocaine et montrant la vérité incontestable", à savoir que le peuple sahraoui continue son combat et sa lutte jusqu'à l'indépendance totale.

Dans son allocution lors de la 2e réunion élargie du mécanisme national du discours, rapportée par l'Agence de presse sahraouie (SPS), le président Ghali a souligné "la grande responsabilité" incombant aux militants du Front Polisario, celle "de respecter le discours national fédérateur et résistant face à la propagande de l'occupant marocain".

Le président sahraoui a affirmé que ces réunions se tiennent au moment où l'occupant marocain intensifie sa brutalité et "tente par tous les moyens ignobles de saper la cohésion du peuple sahraoui pour le déraciner de sa terre et de sa patrie", c'est pourquoi les Sahraouis, a-t-il affirmé, doivent y faire face "en resserrant leurs rangs et en intensifiant la résistance tout en restant vigilant pour déjouer les plans abominables de l'occupant".

"Les complices de l'occupant marocain hier sont les mêmes aujourd'hui. La propagande marocaine mensongère et fallacieuse occulte même la réalité interne du Royaume marocain qui est au bord de l'implosion à tout moment", a ajouté le président sahraoui.