Les autorités soudanaises ont annoncé jeudi que les infections au choléra s'étaient élevées à plus de 11 000 cas, dont 348 décès depuis août dernier, et que deux décès dus à la dengue avaient été enregistrés.

Le ministère de la Santé soudanais a indiqué, par le biais d'un communiqué, avoir enregistré 399 nouveaux cas de choléra dans six Etats : Kassala, Gedaref, la Mer Rouge (à l'est), le Nil (au nord), Sennar et le Nil Blanc (au sud).

Et d'ajouter : "Ainsi, le nombre d'infections s'élève à 11 079 cas, dont 348 décès, dans neuf Etats sur 18 depuis août dernier".

Mercredi, les autorités soudanaises avaient annoncé que les décès dus à l'épidémie de choléra s'étaient élevés à 335 depuis août, avant de dévoiler le nouveau bilan le lendemain.

Le 12 août dernier, les autorités soudanaises ont déclaré le choléra épidémie dans le pays.

Par ailleurs, le ministère de la Santé soudanais a annoncé avoir détecté 232 cas suspects de dengue dans cinq des 18 Etats du pays, dont deux décès dans l'Etat de la Mer Rouge.

Les cinq Etats sont Khartoum (centre), Kassala, la Mer Rouge, Gedaref et le Nord Kordofan (sud).

Les catastrophes naturelles et les épidémies cette année coïncident avec les souffrances persistantes dans ce pays en raison de la guerre entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit éclaté le 15 avril 2023 a fait des milliers de morts et plus de 10 millions de personnes déplacées et réfugiées.