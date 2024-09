Plus de 90 exposants, entre producteurs de raisin et autres intervenants dans la filière, issus de la wilaya hôte et d'autres régions du pays, participent à la 5e édition de la Fête du raisin ouverte jeudi à la maison de la culture de Boumerdes.

L’animation de cette manifestation organisée par la direction des services agricoles (DSA) en coordination avec la Chambre d'agriculture, est assurée par des producteurs et des professionnels de la filière viticole, ainsi que par des représentants des instituts techniques spécialisés en vulgarisation agricole et autres organismes d'accompagnement et de commercialisation de produits phytosanitaires.

Cette année, une production "importante" de plus de 4,5 millions qx de raisin est attendue, soit en nette hausse comparativement à celle de la campagne écoulée, estimée à un peu plus de trois (3) millions de qx, avec un rendement entre 250 et 260 qx/ ha", a indiqué la chargée du service de l’organisation de la production et d'appui technique (OPAT) de la DSA, Yamina Boussoussa.

Mme. Boussoussa a ajouté que les indices de récolte réalisés à ce jour sont "très encourageants et augurent d'une production abondante" de ce fruit à Boumerdes qui est leader dans la filière.

La wilaya de Boumerdes occupe, en effet, la première place nationale dans la production de raisin de table, en couvrant 53 % des besoins nationaux en ce fruit, ces dernières années.

L’amélioration du rendement qui se situe, cette année, entre 260 et 270 qx/ha a entraîné l'augmentation de la production, selon la responsable de l'OPAT.

La responsable a aussi expliqué cette performance par l’augmentation de la superficie productive d'environ 900 hectares cette saison, la portant à près de 20.000 hectares, outre les conditions climatiques relativement propices, la maîtrise de l'utilisation d'engrais et des traitements phytosanitaires contre les insectes et les ravageurs et l'accompagnement des services techniques de la DSA.