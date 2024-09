Le secteur de l’action sociale et de solidarité de Sidi Bel Abbes a lancé une caravane de sensibilisation et d'aide aux enfants autistes en vue de leur intégration en milieu éducatif, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction du secteur.

Cette caravane de sensibilisation, qui comprend des spécialistes et des psychologues cliniciens, sillonnera différentes régions de la wilaya pour suivre des enfants atteints d’autisme et se rapprocher de leurs parents, afin de les orienter et les aider à intégrer leurs enfants en milieu éducatif.

Le psychologue clinicien, Mokhtar Ali, a souligné dans ce contexte, lors de la visite de la caravane à la salle de soins de la commune de Benbadis, que cette initiative vise principalement à créer des classes pour cette catégorie d'enfants pour aider à leur insertion et en vue de créer une atmosphère sociale en faveur de ces enfants et leur intégration.

Le même intervenant a ajouté que l’enfant autiste peut être compétent sur le plan mental et académique et qu'il doit créer une atmosphère sociale pour faire face à l'environnement extérieur à la famille, et avoir un comportement social qui l'aide à acquérir des capacités lui permettant d'atteindre l'indépendance et s'intégrer à ses pairs.

Cette caravane de sensibilisation vise à enseigner aux parents des enfants atteints du spectre autistique des étapes pratiques et organisées pour renforcer la communication sociale de leurs enfants et leur intégration avec leurs pairs, leur enseigner différentes performances et aider à leur intégration dans le milieu scolaire, signale-t-on.

Les parents d’élèves autistes ont salué cette initiative leur permettant de se rapprocher des spécialistes et obtenir des informations qui aident leurs enfants.