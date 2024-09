Le groupe Sonelgaz a annoncé, jeudi dans un communiqué, avoir raccordé à l'électricité et au gaz, près de 2000 établissements scolaires, universitaires et de formation professionnelle en prévision de la prochaine rentrée scolaire et sociale, affirmant la mobilisation de toutes les capacités humaines et matérielles pour la réussite de ce rendez-vous.

Un total de 1783 établissements éducatifs ont été raccordés à l'électricité et 1944 autres au gaz. 71 structures universitaires ont été raccordées à l'électricité et 79 autres au gaz, a précisé la même source qui a ajouté que 57 établissements de formation ont été raccordés au réseau électrique et 74 au gaz.

Ces opérations interviennent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des hautes autorités du pays afin de "contribuer de manière efficace au succès de la prochaine rentrée scolaire et sociale", selon le groupe.

A cet effet, le groupe Sonelgaz a tracé un plan spécial à travers la mobilisation de toutes les capacités humaines et matérielles, afin de raccorder à l'énergie électrique et au gaz, l'ensemble des établissements scolaires et des structures universitaires, ainsi que les centres de formation professionnelle, notamment ceux qui seront mis en service au titre de l'année scolaire qui débute le 22 septembre, selon le communiqué.

L'administration du groupe a souligné "l'impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'approvisionnement des établissements scolaires, et pour la mise en service de l'ensemble des projets de raccordement à l'énergie en prévision de la prochaine rentrée scolaire, et ce sans condition de paiement préalable des coûts de raccordement, et ce pour garantir les meilleurs conditions de scolarité aux élèves et aux étudiants", a conclu le communiqué.