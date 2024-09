La Foire de la rentrée scolaire "Lemsid 2024", dont la clôture était prévue initialement le 21 septembre, a été prolongée jusqu'à mardi 24 septembre, afin de permettre aux élèves et aux étudiants de se procurer les fournitures scolaires et bureautiques, a indiqué jeudi un communiqué de la société Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex).

"Dans le cadre de la 3e édition de la Foire de la rentrée scolaire +Lemsid 2024+, qui se tient au pavillon central du Palais des expositions, la société Algeria Exhibitions (filiale du groupe Safex), annonce la prolongation de la Foire jusqu'à mardi 24 septembre 2024, pour permettre aux familles et aux visiteurs d'acheter les différents articles, parallèlement au lancement officiel de la nouvelle année scolaire", a précisé la même source.

La 3e édition de la Foire de la rentrée scolaire "Lemsid 2024" a été lancée le 9 septembre en cours au Palais des expositions, avec la participation de plus de cinquante 50 exposants activant dans le domaine des fournitures scolaire et des livres, des écoles de soutien et de langues, des maisons d'édition du livre scolaire et d'autres fournitures et services proposés aux visiteurs à des prix abordables''.

Cet événement économique est organisé sous le patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, au pavillon central du Palais des expositions, parallèlement aux préparatifs de la nouvelle année scolaire, avec l'objectif d'assurer la disponibilité de tous ce dont les élèves et les étudiants ont besoin, d'articles scolaires et bureautiques à des prix compétitifs au profit du consommateur local.

A noter que les portes de la foire sont ouvertes chaque jour de 10h jusqu'à 19h, selon la même source.