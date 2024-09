La convention des actionnaires entre le Fonds national d'investissement (FNI) et la société qatarie Baladna a été signée, jeudi à Alger, dans le cadre de la concrétisation du projet intégré de production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar.

La convention a été signée par le Directeur général du FNI, Kamel Mansouri, et le membre délégué de la société qatarie Baladna, Ramez Al-Khayyat, en présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, du ministre des Finances, Laaziz Faid, et du Directeur général des Douanes, Abdelhafid Bakhouche.

Ont également assisté à la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, et le président du Conseil d'administration de la société Baladna, Mohamad Moutaz Al-Khayyat.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Finances, Laaziz Faid, a souligné que l'importance de ce projet résidait dans "son impact direct sur la sécurité alimentaire, l'autosuffisance en lait en poudre, la réduction de la facture d'importation de cette matière, l'approvisionnement du marché local en viandes rouges et la création de 5.000 emplois directs".

Le ministre a également "invité toutes les parties prenantes algériennes et qataries à élargir les consultations en vue de prospecter de nouveaux domaines innovants de coopération bilatérale", assurant que "les projets qui répondent à nos ambitions économiques et à nos objectifs stratégiques seront accueillis à bras ouverts".

Pour rappel, un accord-cadre avait été signé, fin avril dernier, entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société qatarie Baladna pour la réalisation d'un projet structurant consistant en la création de fermes d'élevage intégrées de vaches laitières et la production de lait en poudre, à travers un partenariat entre la société Baladna et l'Etat algérien, représenté par le Fonds national d'investissement.

Le financement du projet est conjoint, à hauteur de 51% de la part de la joint-venture et 49 % de crédits de banques algériennes.

La joint-venture qui gérera le projet sera détenue à 49% par le FNI et à 51% par la partie qatarie.

D'une superficie totale de 117.000 hectares, ce projet est composé de trois pôles contenant chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage de vaches et de production de lait et de viande, ainsi qu'une usine de production de lait en poudre.

Ce projet d'une valeur de 3,5 milliards de dollars sera concrétisé en quatre (4) phases, la première débutera à l'horizon 2026 et la dernière aura lieu neuf (9) ans après le lancement du projet.

Le projet permettra de produire près de 194.000 tonnes de lait en poudre par an. Dans la première phase, une ferme sera aménagée pour répondre aux besoins en fourrage, une autre d'une capacité d'accueil de 50.000 têtes bovines sera conçue et des lignes de production modernes de lait en poudre installées.

A la neuvième année du projet, le nombre total de têtes bovines devrait atteindre 270.000, avec une production de près de 1,7 milliard de litres de lait par an.

La société investira dans la création de complexes dans différentes régions du pays, chacun comprenant une ferme où seront cultivés les produits de fourrage, une ferme d'élevage de bovins et une usine de lait en poudre. Elle s'appuiera aussi sur des fermes modernes pour fournir du fourrage, du maïs et du blé, ainsi que sur un système avancé de gestion de la santé des bovins.

Cette cérémonie a été précédée par la signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Agriculture et la société Baladna pour la production de lait infantile. Le document a été signé par la Directrice générale de l'investissement et du foncier agricoles au ministère, Souad Assaous, et Al-Khayyat.

L'élargissement de l'accord-cadre permettra la signature d'un accord de partenariat entre le FNI et Baladna et d'un mémorandum d'entente sur la production de lait infantile.

Projet Baladna : le raccordement à l'énergie au centre des discussions entre M. Arkab et la délégation de la société qatarie

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, une délégation de la société qatarie "Baladna", conduite par le président de son Conseil d'administration, Mohamad Moutaz Al-Khayyat, pour examiner le volet relatif au raccordement à l'énergie, du projet intégré algéro-qatari pour la production de lait en poudre à la wilaya d'Adrar, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, a porté sur le dossier du projet intégré algéro-qatari pour la production de lait en poudre dans la wilaya d'Adrar, notamment en ce qui concerne le raccordement de ce projet à l'énergie (électricité et gaz), "étant l'une des principales conditions du succès de ce projet stratégique", a précisé la même source.

Un exposé détaillé a été présenté lors de cette rencontre, sur les projets programmés et les solutions proposées en matière de production, de transport et de transformation de l'électricité sur le court, moyen et le long terme, en fonction des besoins du projet, et ce, en présence du Conseiller du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux, Mohamed Boukhari, du Directeur général du groupe Sonelgaz, de l'ambassadeur de l'Etat de Qatar, ainsi que des cadres du ministère et de Sonelgaz.

A cet égard, M. Arkab a réaffirmé "l'importance stratégique de ce projet, fruit de coopération et de partenariat privilégié entre l'Algérie et l'Etat de Qatar, pays frère", soulignant que "toutes les mesures nécessaires ont été prises par Sonelgaz, qui a lancé, après une étude technique, nombre de projet de réalisation de transformateurs électriques sur les lieux", selon la même source.

La rencontre a également été une occasion pour explorer les opportunités d'affaires et d'investissement disponibles pour la société "Baladna" en Algérie , ainsi que pour les sociétés du groupe Al-Khayyat dans plusieurs domaines, tels que l'énergie et les mines.

Le ministre de l'Energie et des Mines, a exprimé, par la même, "son souhait de développer de nouveaux projets de partenariat avec les partenaires qataris, leur souhaitant plein succès pour ce projet phare, ainsi qu'au partenariat algéro-qatari", lit-on dans le communiqué.

Projet "Baladna" de production de lait: signature d'un mémorandum d'entente pour la réalisation d'une usine de production de lait infantile

Un mémorandum d'entente a été signé, jeudi à Alger, entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et la société qatarie "Baladna" pour la réalisation d'une usine intégrée de production de lait infantile en Algérie.

Ce mémorandum d'entente a été signé par la Directrice générale du développement industriel au ministère de l'Industrie, Amel Allame, et le membre délégué de la société qatarie "Baladna", Ramez Al Khayyat, en présence des ministres de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa et des Finances, Laaziz Faid, outre le Directeur général des Douanes, Abdelhafid Bakhouche.

Etaient également présent à la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, le Directeur général (DG) du Fonds national d'investissement (FNI), Kamel Mansouri, et le président du Conseil d'administration de la société qatarie "Baladna", Mohamad Moutaz Al-Khayyat.

Ce mémorandum tend à intégrer le lait infantile dans un projet de production de lait en poudre à réaliser dans la wilaya d'Adrar, conformément à un accord-cadre signé en avril dernier entre le ministère de l'Agriculture et la société qatarie.

Cette cérémonie a été précédée par la signature d'un accord de partenariat entre le FNI et la société "Baladna" pour la production de lait infantile.

Le document a été signé par la Directrice générale de l'investissement et du foncier agricoles au ministère, Souad Assaous, et Al-Khayyat.

A noter que le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, avait reçu, jeudi à Alger, le président du Conseil d'administration de la société qatarie "Baladna", Mohamad Moutaz Al-Khayyat, avec lequel il a évoqué le projet de réalisation d'une usine de production de lait infantile.

Lors de la rencontre, M. Aoun a souligné l'importance de ce projet "vital", relevant l'impératif de se conformer aux normes internationales de qualité dans ce domaine.

Le ministre a en outre exprimé "la disponibilité de son département ministériel à accompagner le projet et à apporter le soutien et les facilités nécessaires pour sa réussite, en coordination avec les différents secteurs concernés", selon un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.