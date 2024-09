Epuisement physique, émotionnel, mental, le burn out est la conséquence d'un surinvestissement au travail. Détails avec Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris.

Le burn out, syndrome d'épuisement professionnel en français, a été décrit pour la première fois en 1974 par le psychiatre américain américain Herbert Freudenberg.

Qu'est-ce que le burn out ?

Un burn-out est un épuisement physique émotionnel et mental qui est souvent le résultat d'un surinvestissement prolongé au travail, accompagné d'une exigence qu'on s'inflige sur le plan émotionnel. Toutefois, il faut bien noter que le burn out n'est pas considéré comme une maladie mentale dans les classifications de références (Classification internationale des maladies CIM-11 de l'OMS et la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-5 de l’Association américaine de psychiatrie, ndlr). Il s'agit plutôt d'un trouble émotionnel, comme la souffrance au travail ou un trouble anxieux.

Quelles différences entre la dépression, le burn out ou la grosse fatigue ?

Dans le burn out, on retrouve un ensemble de symptômes à l'origine du syndrome d'épuisement mental professionnel. Les manifestations sont plus ou moins importantes et s'installent très progressivement, souvent de manière insidieuse. Ce qui est vraiment très caractéristique du burn out, c'est la rupture. C'est à dire que ces manifestations créent du jour au lendemain une rupture par rapport à l'état émotionnel d'origine de la personne.

Concrètement, quels sont les symptômes du burn out ?

Sur l'aspect émotionnel, on trouve de l'anxiété, une tension musculaire, un trouble de l'humeur – on oscille entre la colère, la tristesse, l'hypersensibilité. On retrouve des troubles de la mémoire, un manque de concentration, on est vraiment au bout de ses ressources intellectuelles. Sur le plan de la motivation, une perte de sens s'installe progressivement et se traduit par un désengagement, comme si on n'arrivait plus à comprendre ce qui nous motivait avant au travail. On observe aussi un effritement des valeurs qu'on mettait dans ce travail. On doute de ses compétences, de sa faculté à remplir une tâche, on remet en cause ses choix professionnels. Et souvent, la personne se dévalorise de plus en plus. On trouve aussi des signaux très forts au niveau du comportement : repli sur soi, isolement, agressivité et perte d'empathie à l'égard de ses proches. C'est une sensation de mise en danger, qui crée le repli sur soi, sans que la personne ne s'en rende vraiment compte.

On retrouve aussi des manifestations physiques dans le burn out ?

Toute une symptomatologie physique oui, avec des difficultés à dormir, des douleurs musculo-squelettiques, des céphalées, des vertiges, des troubles du comportement alimentaire, des maux de ventre...

Et un jour, sans l'avoir vu venir, c'est la rupture. C'est bien ça ?

Oui. Sans même qu'on s'en rende compte, un processus d'épuisement se met en place et conduit à ce point de rupture. Les patients expliquent : "je me suis réveillé un matin et je n'ai pas pu sortir de mon lit". Alors que, on le sait, le burn-out s'installait depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois déjà. Quand on voit les patients, ils sont dans une situation de grande fragilité mais en réalité, ils ont tenu avec force et abnégation durant des mois. Ce sont des gens qui en général ne s'écoutent pas et tiennent très longtemps, trop longtemps. Jusqu'à la rupture.

Pourquoi, psychologiquement, ça casse à un moment ?

Il est très important de faire un travail sur la souffrance liée à cet épuisement professionnel pour comprendre cette rupture. Mais il faut aussi porter une attention particulière aux antécédents personnels et familiaux du patient. Il faut comprendre son rapport personnel avec le travail, les exigences au sein de la famille, les exigences de ses parents. On retrouve dans l'histoire familiale du patient une reconnaissance parentale uniquement conditionnée au travail accompli, aux résultats, une concurrence au sein de la fratrie, des parents défaillants... C'est toute l'histoire du patient qui crée les conditions d'une mise en danger au travail et de burn-out.

Les conditions de travail ne suffisent donc pas à expliquer un burn out ?

Evidemment non. Les conditions de travail sont aussi en cause, comme la surcharge de travail, le manque de reconnaissance, mais l'histoire personnelle est tout autant importante. Pourquoi est-on jusqu'au bout dans le mépris de ses troubles émotionnels, physiques, psychologiques ? Dans la tête de ces patients, en général, tant qu'ils n'ont pas craqué, ils peuvent tenir. Ils sont souvent très surpris qu'on leur diagnostique un burn out. Et jusqu'au point de rupture, ils ne voient rien venir. Ce sont des gens qui tiennent les résultats, qui performent au travail et ne s'imaginent jamais pouvoir craquer.

C'est seulement après la rupture qu'on diagnostique le burn out ?

Oui. On ne diagnostique pas un burn-out sans que le patient soit arrivé à la rupture. On peut l'alerter sur un risque d'épuisement mais on ne parle pas encore de burn out. Et quand le diagnostic est posé, après la rupture, il faut ensuite encore des semaines, parfois des mois pour que ces personnes l'acceptent et se sentent légitimes à être en arrêt. Avant cela, ils estiment qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux au travail. Pour eux, ils auraient dû remplir les objectifs, et se dévalorisent.

Comment sont pris en charge les patients qui souffrent du syndrome d'épuisement professionnel ?

Il faut toujours une prise en charge psychologique. Parfois, un traitement médicamenteux est nécessaire. Quand on retrouve au premier plan une profonde tristesse, de l'anhédonie – perte de la capacité à ressentir le plaisir -, de l'apathie, on prescrit des antidépresseurs pour traiter cette symptomatologie dépressive. Et si c'est le trouble anxieux qui est au premier plan comme des attaques de panique, un sentiment d'oppression, des difficultés à dormir, des pensées dysfonctionnels, intrusives, dans ce cas, des anxiolytiques peuvent aider. On peut aussi proposer un traitement pour aider les patients qui ne trouvent pas le sommeil.

Quelle évolution pour ces patients ?

Bon nombre des patients de ne retourneront pas à leur ancien travail, dans les mêmes conditions. Ils saisissent l'occasion pour se remettre en question, revoir leurs valeurs et la place du travail dans leur vie. C'est très perturbant pour eux de réaliser à quel point ils se sont infligés cette souffrance. Quand ils en prennent conscience, ils ont ce besoin très fort de comprendre pourquoi afin que cela ne se reproduise plus. 'Quelle est ma voie ? Dois-je forcément m'épanouir dans l'abnégation et la performance au travail ?' Ils recherchent un meilleur équilibre entre la vie sociale, professionnelle, et familiale, les trois grandes sphères de la vie. Ce sont des questions existentielles qui sont au final salutaires. Ils savent que s'ils retournent dans le même environnement, les mêmes causes créeront les mêmes conséquences. C'est donc une démarche très saine mais qui peut toutefois prendre du temps.

Peut-on brosser le portrait type des victimes de burn out ?

Selon la Haute autorité de santé (HAS), les femmes ont deux fois plus de risques que les hommes d'être victimes d'un burn out (3,1 % chez les femmes, 1,4 % chez les hommes selon les chiffres de la HAS de 2012, ndlr). Je ne dispose personnellement pas d'études chiffrées mais ce que je vois dans mon cabinet, ce sont des femmes qui ont besoin de prouver quelque chose, c'est le syndrome de la bonne élève. Elles on besoin de reconnaissance et d'affection. Je constate que très tôt dans l'enfance, elles ont adhéré à la croyance que si elles performaient, elles existaient.

Avez-vous constaté une augmentation des cas de burn out depuis le début de la pandémie et la généralisation du télétravail ?

Complètement ! Deux raisons à cela. La première, c'est qu'il y a une porosité entre la vie perso et la vie pro, en plus d'une culpabilité à être à la maison, on veut prouver qu'on travaille. On répond toujours à ses mails et on ne réussit pas à fermer l'ordinateur à 18h30 parce qu'on n'a pas le transport alors on travaille encore plus tard. La deuxième raison c'est un surinvestissement au travail.

Le Covid a été une source d'anxiété et de stress. Pour donner du sens à tout ça et tenir malgré ce sentiment d'insécurité, certaines personnes se sont raccrochées à l'un des seuls domaines qu'elles pouvaient maîtriser. Elles ont alors surinvesti le travail pour se rassurer et pour trouver du sens à cette période d'insécurité et d'incertitude.

Peut-on faire de la prévention contre le burn out ?

Il est important d'être attentif à ses émotions, à des changements de comportements, aux messages transmis par notre corps. Le travail peut être au delà d'un certain seuil, une source de souffrance, et il faut l'avoir en tête. Il est primordial de veiller à l'équilibre entre les trois grandes sphères de notre vie, privée, sociale et professionnelle.