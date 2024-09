Le burn out regroupe de nombreux symptômes et l'Académie de médecine estime que cette pathologie doit être clairement définie pour ne pas confondre mal-être et pathologie émotionnelle avérée.

Fatigue, anxiété, irritabilité, troubles digestifs, insomnies, douleurs physiques, augmentation du rythme cardiaque... des symptômes très différents pour caractériser un même mal : le burn out. Ce syndrome fait l'objet d'un projet de loi visant à le reconnaître "maladie professionnelle", examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais avant d'envisager une telle classification, l'Académie de médecineestime que cette pathologie doit être clairement définie.

Car, pour le moment, le terme de burn out regroupe différents troubles, ce qui rend son diagnostic difficile. "L'expansion du terme burn out est une source de confusion en raison des limites imprécises de cette réalité" écrit ainsi l'Académie de médecine dans un rapport publié le 16 février 2016, dirigé par le professeur Jean-Pierre Olié et le docteur Patrick Légeron, psychiatres. Ces spécialistes soulignent dans ce rapport que les symptômes du burn out "s'inscrivent en partie dans les troubles dépressifs et dans les troubles de l'adaptation".

DISTINGUER MAL-ÊTRE ET MALADIE

L'Académie de médecine souhaite ainsi qu'une distinction soit faite entre fatigue ou mal-être et réelle pathologie émotionnelle. Seule cette dernière peut donner lieu à un traitement médicamenteux. Mais pour bien différencier et identifier ces troubles, les médecins devraient établir une grille de critères précise : "une priorité doit être donnée aux maladies dites de société (complications somatiques et psychiques du stress) dans les programmes de formation des étudiants en médecine et de développement professionnel continu des professionnels de santé" précise ainsi le rapport.

A l'heure actuelle, en France, l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) estime à 480 000 le nombre de salariés souffrant de burn out.