Le Conseil de la nation, prendra part aux travaux de la 12e Conférence annuelle des présidents des parlements africains, prévue du 18 au 20 septembre à Johannesburg (Afrique du Sud), a indiqué, un communiqué du Conseil.

"Chargée par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, une délégation parlementaire prendra part à la 12e Conférence annuelle des présidents des parlements africains, organisée par le Parlement panafricain (PAP), du 18 au 20 septembre 2024 à Johannesburg, en République d'Afrique du Sud", a précisé la même source.

La Conférence se tiendra cette année sous le thème retenu par l'Union Africaine (UA) pour 2024: "Année de l'éducation: Eduquer un africain adapté au 21e siècle: Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès renforcé à un apprentissage inclusif, qualitatif, durable et pertinent pour l'Afrique". Les participants auront l'occasion d'examiner d'autres questions inscrites au programme de la Conférence, relatives à "la paix et la sécurité en Afrique, et leurs impacts sur l'intégration continentale et le développement économique, la progression de la mise en œuvre de l'agenda 2063, les progrès réalisés en termes de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), l'absence de la sécurité alimentaire, l'énergie dans le continent africain et les contributions des Parlements dans l'amélioration de la production et l'autosuffisance".

Il examineront également "l'impact du changement climatique sur le continent et les démarches stratégiques africaines, les réformes institutionnelles de l'UA et l'impact prévu".

A noter, le Conseil de la nation sera représenté à cette Conférence continentale par M. Mohamed Reda Oussahla, vice-président du Conseil, et M. Ahmed Bedda, président de la Commission de l'Agriculture et du Développement rural au Conseil de la nation.