Une convention de partenariat a été signée entre l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" (USTO-MB ) et l'antenne de la wilaya d'Oran de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat NESDA (ex Anade), en vue d'un meilleur accompagnement des porteurs de projets dans cet établissement universitaire.

La convention de partenariat entre dans le cadre de la convention signée, récemment, entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique et le Ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises pour le renforcement de l'accompagnement des étudiants porteurs de projets et le financement de leurs projets.

La cérémonie de signature a été présidée par le recteur de l'université, Pr. Hamou Ahmed, et le directeur de l'antenne d'Oran de la Nesda, M. Mehalla Lahouari, en présence des cadres des deux institutions.

En marge de la cérémonie de signature, Pr Hamou a précisé que cette convention a pour objectif d'accompagner le centre de développement de l'entrepreneuriat (CDE) de l'USTO par l'équipe de NESDA dans la formation des étudiants en entrepreneuriat, dont les projets seront financés par la NESDA.

Cette convention représente "une étape importante pour soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de notre université", a-t-il dit. Il sera question, à travers cette collaboration, d'encourager et d'accompagner les porteurs de projets innovants et des startups par "des formations spécifiques que nos formateurs au CDE ne peuvent pas assurer, principalement celles d'ordre économique, de gestion ou juridique", selon le même responsable.

"Deux formatrices de la Nesda seront en permanence au CDE de l'USTO, ce qui va avoir un impact direct sur la formation. C'est en quelque sorte un passage obligé pour l'acquisition de labels et la création de startups et de micro-entreprises", a fait savoir Pr Hamou.

De son côté, le directeur de l'antenne d'Oran de Nesda, Mehalla Lahouari, a souhaité voir les fruits de cette coopération, le plus vite possible, indiquant que deux cadres (une formatrice et une accompagnatrice) de son institution ont été sélectionnées pour cette mission à l'USTO.