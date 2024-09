La Société d'exploitation des gares routières d'Algérie "Sogral" a annoncé, mardi dans un communiqué, le renforcement du transport des voyageurs à travers tout le pays et la mise en place de nouveaux services numériques pour suivre l'itinéraire des bus, et ce dans le cadre des mesures prises en prévision de la rentrée scolaire et sociale.

Sogral a précisé qu'en prévision de la rentrée scolaire prévue le 22 septembre 2024, et en application des instructions du ministre du Transport, une série de mesures ont été mises en place en prévision de la rentrée sociale et scolaire, pour faciliter les déplacements des voyageurs.

Ces mesures importantes prévoient le renforcement du transport sur les lignes qui connaissent une forte demande cette semaine afin de faciliter le retour des familles dans leurs villes, notamment au niveau des gares de Tlemcen, Annaba, Béjaia, Sétif, Ouargla, Alger, Béchar et Constantine, outre l'ouverture de nouvelles lignes à travers les différentes gares routières, particulièrement celles du sud, précise la même source.

Sogral affirme, par ailleurs, son engagement à appliquer la stratégie tracée par les Hautes autorités en matière de transition numérique, annonçant le lancement d'un nouveau service pour suivre les bus à distance pour faciliter les déplacements des voyageurs en général et les étudiants en particulier via l'application "Mahatati". Ce nouveau service permet d'améliorer les prestations du transport routier et de faciliter les déplacements des voyageurs, notamment dans les régions éloignées en leur donnant la possibilité de suivre le trafic des bus sans se déplacer à la gare.

Ce service, ajoute "Sogral" est aussi doté d'une fonctionnalité permettant aux voyageurs de recevoir une notification sur leurs Smartphones quelques minutes avant l'arrivée du bus, affirmant que l'année courante sera décisive pour le renforcement de ses services numériques.

La société a en outre souligné que l'application "Mahatati" mise à la disposition des voyageurs a connu un million (1) de téléchargements durant cette période, rappelant qu'elle permet de consulter les programmes des voyages et de réserver en ligne outre la possibilité de signaler des dépassements.

D'autre part, la société a consacré, à travers plusieurs de ses unités, des quais pour les étudiants universitaires, affirmant la mobilisation de toutes ses ressources humaines pour garantir une rentrée sociale et scolaire réussie.