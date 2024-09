Le coup d'envoi du Championnat de la Ligue 2 de football amateur 2024-25, prévu ce week-end, sera marqué par plusieurs derbys dans les groupes Centre-Ouest et Centre-Est, après une intersaison de plus de trois mois, qui a vu les principaux prétendants à l'accession renforcer leur effectif en fonction de leurs moyens.

Si les équipes aspirant à jouer les premiers rôles ont préparé la nouvelle saison avec des stages à l'étranger, ponctués de plusieurs matchs amicaux, les autres formations se sont préparées loin des regards, espérant surprendre tout le monde, comme l'a fait l'Olympique Akbou la saison dernière.

Pour la journée inaugurale de la saison, programmée vendredi et samedi prochains, plusieurs derbys seront à l'affiche et méritent le détour, tant dans le groupe Centre-Ouest que dans le groupe Centre-Est.

Groupe Centre-Ouest : le RC Kouba et le NA Hussein-Dey favoris "par excellence", la JS El Biar pour créer la surprise

Dans le groupe Centre-Ouest, le RCK et le NAHD ont affiché leurs ambitions avec des recrutements de qualité, en plus de l'engagement d'équipes techniques visant l'accession en Ligue Une. Ces deux clubs sont les seuls à avoir effectué des camps d'entraînement en Tunisie.

Le RCK, qui espère éviter le scénario de la saison dernière, affiche l'ambition de frapper fort d'entrée, bien que leur premier match s'annonce difficile contre son rival traditionnel, le NAHD. Pour atteindre son objectif, la nouvelle direction a recruté des joueurs capables de relever le défi, notamment le meilleur buteur de la MSP Batna, Amine Ghadbane (22 buts), et a renouvelé le contrat du capitaine Sid Ali Yahia Cherif, tout en misant également sur l'entraîneur Mourad Karouf, qui a orchestré la montée historique de l’Olympique Akbou en Ligue 1 professionnelle la saison dernière.

Le RCK a effectué un stage de préparation à Ain Draham en Tunisie, avec des matchs amicaux, notamment contre le CR Belouizdad (2-2) et le NC Magra (victoire 2-1).

De son côté, le NA Hussein-Dey, qui ambitionne de retrouver l'élite, s'est offert des recrues prometteuses, à l'image de l'attaquant de l'ES Mostaganem, Massinissa Abdad, ainsi que les défenseurs expérimentés, Mohamed Naamani et Chamseddine Nessakh.

Le NAHD a également effectué un stage de préparation en Tunisie, avec des matchs amicaux contre l’Olympique Zawiya de Libye (1-1) et l'ES Mostaganem (défaite 1-3).

Le derby entre le RCK et le NAHD sera intense et indécis, mais perdra un peu de sa saveur en raison de l'interdiction des supporters visiteurs à cause de la fermeture d'une tribune du stade Benhadad pour travaux.

Le facteur surprise reste possible dans ce groupe, avec des clubs comme le MC Saida, qui cherche à retrouver son éclat, et la JS El Biar, le nouveau promu qui a effectué une préparation discrète, espérant être le "cheval noir" de la saison, à l'image de l'Olympique Akbou la défunte saison. D’autres équipes, comme le GC Mascara, le WA Mostaganem et la JSM Tiaret, chercheront à améliorer leur classement par rapport à la saison précédente et pourquoi pas se mêler à la bataille de l'accession , tandis que les nouveaux venus, comme l’Union sportive de Béchar Djedid, viseront le maintien. La première journée proposera également un autre derby algérois entre l'ES Ben Aknoun et le voisin la JS El Biar, tandis que le MC Saida et l'US Béchar, joueront à domicile contre respectivement le SKAF Khemis Miliana et me RC Arbaâ, ce qui leur offrira une belle opportunité pour bien commencer la saison.

Groupe Centre-Est : l'USM Annaba et l’USM El Harrach visent l'accession

Dans le groupe Centre-Est, la concurrence pour l'accession sera rude, mais les principaux favoris devraient être l'USM Annaba et l'USM El Harrach qui rêvent de retrouver l'élite après de longues années de purgatoire. Pour atteindre son objectif, l'USM Annaba a effectué un stage de préparation en Tunisie sous la direction du nouvel entraîneur Nadir Leknaoui, avec des matchs amicaux et un effectif composé de joueurs expérimentés, comme Abdelkrim Nemdil, Ahmed Kaâkaâ, et l'attaquant Houari Touil. Le premier test des Annabis sera difficile, avec un match contre un autre prétendant à la montée, le MSP Batna. L’USM El Harrach, de son côté, a procédé à plusieurs changements au niveau de son effectif en vue de jouer les premiers rôles, recrutant au passage des joueurs d’expérience, comme le meneur de jeu Hicham Lakraki et l'attaquant Mohamed Amine Obeid.

D’autres clubs pourraient également se battre pour les premières places, comme les deux clubs de Batna (MSPB et CAB), qui ont manqué la montée la saison dernière. Des équipes comme la JSD Jijel (promu) et l'US Chaouia, pourraient également venir s'incruster dans la course à l'accession, alors que les équipes, comme le MB Rouissat et l'Olympique Magrane, chercheront probablement à éviter la relégation.

La première journée propose des affiches intéressantes, notamment le derby entre le CA Batna et l'US Chaouia, qui promet d'être chaud sur le terrain et dans les tribunes. Les nouveaux promus, MB Rouissat et JSD Jijel, débuteront la saison à domicile, respectivement contre l'IB Khemis El Khechna et l'Olympique Magrane. Les matchs du groupe Centre-Est se joueront le vendredi 20 septembre, à l'exception de la rencontre MB Rouissat - IB Khemis El Khechna programmée samedi, alors que ceux du groupe Centre-Ouest auront lieu le samedi 21 septembre. Tous les matchs débuteront à 16h00.

Gr. Centre-Est

Le programme de la première journée

Programme de la première journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football saison 2024-2025, groupe Centre-Est, prévue vendredi et samedi :

Vendredi (16h00) :

US Souf - USM El Harrach

MO Constantine - HB Chelghoum Laid

USM Annaba - MSP Batna

JS Bordj Menael - IRB Ouargla

CA Batna - US Chaouia

NRB Teleghma - AS Khroub

JSD Jijel - Olympique Magrane

Samedi (16h00) :

MB Rouissat - IB Khemis El Khechna.

Gr. Centre-Ouest

Le programme de la première journée

Programme de la première journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football saison 2024-2025, groupe Centre-Ouest, prévue samedi à 16h00 :

WA Mostaganem - SC Mecheria

MCB Oued Sly - CR Témouchent

JSM Tiaret - GC Mascara

RC Kouba - NA Hussein-Dey

ES Ben Aknoun - JS El Biar (Huis clos)

MC Saida - SKAF Khemis Miliana

ASM Oran - ESM Koléa

US Béchar Djedid - RC Arbaâ.