Le stade du 8 mai 1945 de Sétif, vibrera aujourd'hui à (18h00) avec le premier match de la 1ère journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football qui mettra aux prises deux formations du football algérien, l'ES Sétif et le MC El Bayadh.

La formation sétifienne dirigée par l'entraîneur Reda Bendris ont bien préparé le stage de l'intersaison pour bien démarrer le championnat il veut vraiment débuter le championnat en force, « les Aigles Noir de Sétif » veulent vraiment joué cette saison une place pour une compétition internationale et commence par une victoire aujourd'hui face à la formation d'El Bayadh elle veut aussi faire une bonne figuration cette saison dans le championnat ligue une Mobilis.

Les deux formations ont non seulement recruté de nombreux joueurs mais ont ramené un nouvel entraîneur à la barre technique les deux entraîneurs des deux formations à savoir Bendris de Sétif et Bouali d'El Bayad, aussi les deux directions des deux équipes ont connu également des changements à la tête de l'ASPS. Le club chaire de Ain Fouarra a un nouveau président du Conseil d'administration (Rabah Abassi qui à la tête de la formation de l'ESS a remplacé l'ancien président Nabil Gouasmia) par contre

Mr Mohamed Ameur Belhakat a pris les destinées du Mouloudia d'El Bayadh en remplacement de Abdelkader Dahmani qui est à la tête de l'équipe d'El Bayadh depuis cinq années, les deux équipes ont registres des nouveautés qui ne manqueront pas de donner une nouvelle dynamique pour les deux équipes qui débuteront le championnat 2024/2025 aujourd'hui au Stade de 8 Mai 1945.

Pour la rencontre d'aujourd'hui, l'Aigle Noir envisage en tout cas de remporter ses trois premiers points en championnat et surtout à domicile devant leur galerie. Pour le capitaine et l'attaquant Akram Djahnit est convaincu que les joueurs sont prêts à réussir ce début du championnat et faire une bonne figuration et pourquoi pas débuté par une voiture contre la formation d'El Bayadh.

« Nous avons bien préparé pendant les deux étapes de deux mois. Nous avons travaillé techniquement et tactiquement et l'équipe est en mesure de débuter le championnat par de bon résultat et commencer par la rencontre d'aujourd'hui. L'esprit d'équipe sur et en dehors du terrain illustre cette harmonie mutuelle créée par le staff technique et bien sûr l'ambiance reine autour de l'équipe.

Et pour les formations d'El Bayadh le milieu de terrain Ilyes Attal " nous avons une équipe coriace surtout qui pratique un bon football et fera tout pour revenir de Sétif avec un bon résultat inchallah Là nous allons nous déplacer à Sétif pour le premier match du championnat , serte se ne pas facile pour les deux formations qui feront le maximum pour remporter le premier match. Je ne vois pas comment on pourra se rater, nous sommes conscients que si on veut réussir notre saison il faut bien commencer", affirme le milieu. de terrain d'El Bayadh.

Pour cette première journée du championnat ligue une Mobilis prévue pour aujourd'hui à 18h entre la formation Sétifienne et son homologue d'El Bayadh et que le fair-play l'emporte.

