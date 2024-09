Le semi-marathon international de Bejaia tiendra sa 18ème édition le 8 novembre prochain avec l’ambition de réunir plus de 8.000 coureurs et un large plateau d’athlètes mondiaux de haut niveau, a indiqué, ce mardi, l’association Athletic Mediternean Club de Bejaia (AMCB), organisatrice de l’événement.

"Tout est fin prêt et à tous les niveaux", s'est réjoui, dans une conférence de presse, son président Fateh Haddad qui ambitionne à l’occasion de faire de cette édition "une grande réussite, autant au plan organisationnel et sportif que culturel et touristique, ou encore environnemental". Outre la participation record attendue et l’afflux considérable de férus de la course à pied, dont le nombre gonfle d’année en année et qui font de cette épreuve un moment de liesse populaire, le rendez-vous, est, aussi, entrevue comme une opportunité pour faire découvrir la ville aux visiteurs autant nationaux qu’étrangers, engagés sur un parcours d’une beauté rare, jalonné de paysages et découvertes historiques magnifiques. Celui-ci aligne en effet, comme dans un chapelet magique, le théâtre de Bejaia, la Casbah, le mausolée de Sidi-Abdelkader, la place du 1er novembre (ex-place Gueydon), le tout, blotti au pied du mont Gouraya, la sainte patronne de Bejaia. Enormément de chose à voir et à s’en mettre plein la vue lors de cette course, qui en plus du 21 km réservé aux chevronnés, celle-ci, ouvre la possibilité de courir sur 7 km aux moins avertis ou aux plus jeunes coureurs, notamment les enfants, invités à le faire sur 3 km.

Durant son déroulement, la circulation automobile y sera interdite, étant placé sous le signe de la matinée sans voiture, gage de non pollution et au terme de quoi, les organisateurs et les bénévoles s’attèleront à nettoyer vigoureusement le parcours pour le restituer dans son état initial avant la course, voire mieux, et dont l’observation résonne comme un message vert destiné à sensibiliser sur l’hygiène et la propreté de la ville.

Les inscriptions pour y participer débuteront le 1er octobre à Bejaia, notamment sur le site du village olympique ou a travers les agences d’Algérie télécom, d’Oran, Constantine, Annaba et Alger, l’entreprise qui reste le premier sponsor de l’événement ayant décidé de mettre à contribution ses structures et son personnel.