Le para-judoka Ishak Ould Kouider, médaillé de bronze paralympique dans la catégorie -60 kg J2, lors des derniers Jeux paralympiques de Paris 2024 (France), a été honoré mercredi par la wilaya de Blida.

Une cérémonie a été organisée en son honneur au siège de la wilaya sous la supervision du wali Brahim Ouchen, en présence du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, qui a exprimé à l'athlète paralympique ses "remerciements et gratitude pour les efforts qu'il a déployés pour obtenir ces résultats". M. Moula a également assuré le para-judoka que son organisation "reste à sa disposition pour bénéficier du soutien nécessaire en vue de réaliser de meilleurs résultats et remporter la médaille d'or à l'avenir".

A son tour, le wali de Blida a félicité le champion paralympique et ses entraîneurs "pour les efforts consentis afin de hisser le drapeau national et d'obtenir ces résultats positifs". Un chèque a été remis, à cette occasion, à Ishak Ould Kouider, en plus de cadeaux symboliques. A noter que le para-judoka algérien (judo pour visuels), Ishak Ould Kouider (-60 kg J2) a remporté la médaille de bronze des Jeux Paralympiques Paris 2024 en s'imposant par "Ippon" devant le Brésilien Thiego Marquez Da Silva (10-00).