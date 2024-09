Les explosions simultanées de bipeurs survenues mardi au Liban, suite à un piratage sioniste, ont fait 12 martyrs, dont deux enfants, et au moins 2.750 blessés, a indiqué mercredi le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad citant un nouveau bilan.

"Après vérification auprès de tous les hôpitaux, le bilan s'élève désormais à 12 martyrs dont deux enfants et on compte entre 2.750 et 2.800 blessés", a déclaré M. Abiad lors d'une conférence de presse.

Un bilan précédent faisait état de huit martyrs.

Parmi les martyrs figurent une fillette et un garçon, ainsi que quatre professionnels de la santé travaillant dans des "hôpitaux privés de la banlieue sud de Beyrouth", a-t-il précisé.

Certaines personnes blessées dans la vallée de la Bekaa (est) "ont été transférées en Syrie", tandis que "d'autres cas seront évacués vers l'Iran", a-t-il ajouté.

Environ 750 personnes ont été blessées dans le sud du pays, quelque 150 dans la Bekaa et environ 1.850 à Beyrouth et dans sa banlieue sud, selon le ministre.

L'Agence nationale de presse libanaise (ANI) avait fait état mardi d’un "incident de sécurité sans précédent qui s’est produit dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans de nombreuses régions libanaises", attribuant ces attaques à l'entité sioniste.

Le gouvernement libanais a condamné ces attaques les considérant comme une "violation de la souveraineté nationale".

L'ONU "profondément préoccupée" après les attaques contre des bipeurs

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié d"'extrêmement préoccupantes" les attaques survenues mardi contre des bipeurs au Liban ayant fait 12 martyrs et plus de 2.700 blessés.

"Nous sommes évidemment très conscients de ce que nous avons vu à Beyrouth et dans d'autres régions du Liban. Je peux vous dire que ces développements sont extrêmement préoccupants, d'autant plus que cela se déroule dans un contexte extrêmement instable", a déclaré à la presse Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres.

Le porte-parole a ajouté que l'ONU ne dispose pas d'autres informations que celles rapportées dans les médias. "Nous déplorons bien sûr les pertes civiles que nous avons constatées, mais nous surveillons la situation", a-t-il ajouté.

