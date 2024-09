Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi, pour une séance d'information publique sur la situation en Afghanistan.

La représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), Roza Otunbayeva, la directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Sami Bahous, et un représentant de la société civile sont attendus lors de cette réunion qui sera présidée par la ministre slovène des affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon.

La Slovénie, qui préside le Conseil en septembre et qui a signé les engagements communs sur les femmes, la paix et la sécurité, a invité les membres du Conseil à mettre l'accent sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan dans leurs déclarations.

Avant la réunion, les membres du Conseil qui ont signé ces engagements communs, devraient organiser une réunion d'information sur les questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité en Afghanistan.

La situation humanitaire dans ce pays devrait également être abordée lors de la réunion. Selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial (PAM) sur l'Afghanistan, publié le 6 septembre, 12,4 millions d'Afghans connaissent actuellement des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë.

La menace que représente le terrorisme en Afghanistan devrait aussi être soulignée. Les membres du Conseil sont également susceptibles de discuter de l'évaluation indépendante de l'Afghanistan, que le Conseil a demandée dans la résolution 2679 du 16 mars 2023.