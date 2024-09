Le ministère palestinien de la Santé a annoncé mercredi la mort en martyr du prisonnier Hakim Ziad Muhammad al-Dalou, dans un centre de détention de l'occupation six mois après son arrestation par les forces sionistes dans la bande de Ghaza.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que "les forces d'occupation ont kidnappé Hakim Al-Dalou alors qu'il accomplissait son devoir humanitaire au complexe médical d'Al-Shifa, le 18 mars 2024".

Le ministère a condamné ce crime odieux contre le personnel médical palestinien et considéré que « le fait de prendre pour cible le personnel de santé alors qu'il accomplissait son devoir humanitaire constituait une violation flagrante du droit humanitaire international et de toutes les conventions internationales ».

Il a appelé les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme à "intervenir immédiatement pour révéler le genre de dizaines de personnels de santé palestiniens qui ont été kidnappés dans les hôpitaux alors qu'ils accomplissaient leur mission médicale et humanitaire". .

Le même département ministériel a souligné que la poursuite de ces violations contre les agents de santé constitue un "ciblage systématique du peuple palestinien et de ses institutions", réitérant la nécessité de "tenir l'occupation responsable devant la communauté internationale de ses crimes contre le personnel médical et les civils".

Il y a quelques jours, les autorités palestiniennes avaient annoncé la mort en détention du secouriste Hamdan Anaba, arrêté par les forces d'occupation alors qu'il transportait des patients et des blessés. Sa famille a été informée qu'il était mort le jour même de son arrestation, le 2 décembre 2023.

Depuis le début de la guerre génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, "plus de 50 détenus de la bande ont été tués à la suite de tortures brutales dans les prisons de l'occupation".

Depuis 1967, le nombre de Palestiniens morts dans les prisons sionistes dont l'identité est connue s'est élevé à 260, selon l'Autorité pour les Affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

ONU : vote mercredi sur un projet de résolution appelant à mettre fin à l'occupation sioniste des territoires palestiniens

L'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) votera mercredi sur un projet de résolution soumis par l'Etat de Palestine, appelant l'entité sioniste à mettre fin à sa "présence illégale dans le territoire palestinien occupé" dans les 12 mois.

L'AGNU a repris mardi la 10e session extraordinaire d'urgence au siège de l'ONU à New York, intitulée : Un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en le territoire palestinien occupé, y compris El-Qods-Est, et l'illégalité du maintien de la présence sioniste dans le territoire palestinien occupé.

Le Représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, l'Ambassadeur Riyadh Mansour, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a indiqué que le projet de résolution reflète l'avis consultatif de la CIJ, rendu en juillet dernier à la demande de l'Assemblée générale, concernant l'illégalité de la présence sioniste dans les territoires palestiniens occupés.

Il a ajouté que le projet de résolution était parrainé par 40 pays et était basé sur le droit international, soulignant la nécessité de respecter l'Etat de droit et les droits du peuple palestinien à accéder à la justice.

M. Mansour a expliqué que ce projet de résolution reflète dans son préambule les décisions prises par la CIJ, en mettant l'accent dans ses paragraphes exécutifs sur les obligations de l'entité sioniste et de tous les pays, des Nations Unies et d'autres organisations internationales conformément au droit international.

Le projet de résolution appelle aussi à prendre un certain nombre de mesures individuelles et collectives pour soutenir la loi et mettre en œuvre les résolutions pertinentes des Nations Unies sur la question palestinienne.

"Aujourd’hui, le monde doit rejeter les deux poids, deux mesures et se placer du bon côté de l’histoire avec le droit international, la liberté et la paix", a-t-il déclaré.

Lors de sa participation à cette réunion de l'Assemblée Générale de l'ONU sur la Palestine, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur Amar Bendjama, a appelé à appuyer le projet de résolution "historique" présenté par l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale (AG) pour mettre fin à l'occupation et permettre au peuple palestinien de jouir de l'ensemble de ses droits.

L'ambassadeur Bendjama a souligné l'impératif de veiller à "la pleine" application de l'avis consultatif de la CIJ, appelant l'ensemble des pays membres à appuyer le projet de résolution historique présenté par l'Etat de Palestine à l' AG de l'ONU, lequel définit une feuille de route "claire" visant à mettre fin à l'occupation et permettre au peuple palestinien de jouir de l'ensemble de ses droits.

La tenue de la session extraordinaire des Nations Unies pour voter sur le projet de résolution palestinienne intervient quelques jours avant l'arrivée de dizaines de chefs d'État et de gouvernement à New York, pour participer à l'ouverture de la session annuelle de l'ONU. 'Assemblée générale.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 41.272 martyrs et 95.551 blessés (ministère)

Le ministère palestinien de la Santé a fait savoir mercredi que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza, en cours depuis onze mois, s'est alourdi à 41.272 martyrs et 95.551 blessés.

La même source a ajouté qu'"au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours de ces dernières 24 heures", pertinent que "plusieurs martyrs sont toujours sous les déclins et sur les routes et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours".

Un précédent bilan faisait état de 41.252 martyrs et 95.497 blessés.