L'industrie horlogère suisse traverse actuellement une période "délicate" avec la dégringolade de ses exportations vers la Chine, ce qui a poussé mardi deux organisations patronales à réclamer des mesures de soutien pour ce secteur qui emploie 65.000 personnes dans le pays alpin.

L'horlogerie suisse est connue depuis trois années sur fond d'envolée de la demande pour les produits de luxe. Mais après avoir atteint des sommets, les exportations de montres suisses sont en berne, en particulier vers la Chine, un marché clé pour le secteur, où elles ont chuté de 21,6% durant le premier semestre.

Dans un communiqué commun, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et la Fédération de l'industrie horlogère suisse ont demandé "des mesures concrètes des autorités" pour soutenir le secteur, ce retour affectant en particulier les sous-traitants et marques horlogères d 'entrée et de milieu de gamme.

"L'industrie horlogère suisse traverse actuellement une situation délicate", ont-elles déclarées dans le communiqué, indiquant qu'un certain nombre d'entreprises ont dû utiliser au chômage partiel, prolongeant la période de fermeture estivale des usines, voire même licencié.

Elles plaident en faveur d'une "réduction des charges administratives" et de mesures permettant d'améliorer les "conditions-cadres", notamment avec les accords de libre-échange qui ouvrent des débouchés.

Mais elles demandent également à la banque centrale d'agir pour limiter la pression exercée par le franc suisse, la force de la devise helvétique augmentant une difficulté supplémentaire au moment où le secteur souffre déjà du ralentissement de la demande et de la baisse des exportations.