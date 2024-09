Au total, 146 nouvelles exploitations agricoles de plusieurs communes de la wilaya de Guelma ont été raccordées depuis le début de l'année 2024 au réseau d'électricité agricole, apprend-on mardi de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

Ce total de nouvelles exploitations agricoles raccordées au réseau électrique "dépasse l'objectif de 122 exploitations agricoles à raccorder tracé pour cette année", a précisé à l'APS la responsable de la cellule de communication à cette direction, Ryma Madoui.

Les exploitations bénéficiaires de l'accès à l'énergie électrique se répartissent sur l'ensemble des communes de la wilaya, selon la même cadre qui a souligné que Sonelgaz accorde un intérêt majeur pour les projets de raccordement des exploitations et périmètres agricoles au réseau électrique au regard de leur rôle dans le développement de l'économie et création d'emplois permanents et saisonniers.

Ces raccordements s'inscrivent dans le cadre du programme de raccordement des exploitations et périmètres agricoles au réseau électrique lancé en 2022, selon la même cadre qui a indiqué que ce programme a touché jusqu'à maintenant 915 exploitations agricoles mobilisant une enveloppe financière de plus de 1,21 milliard DA.