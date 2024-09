Le secteur de l'éducation nationale dans la wilaya d'Ain Defla sera renforcé par l'apport de plusieurs établissements scolaires qui seront reçus dans différents paliers en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2024/2025, à-on informé mercredi auprès de la direction des équipements publics (DEP).

Au total, quatre nouvelles écoles primaires, trois établissements d'enseignement moyen et un lycée ouvriront leurs portes aux élèves à travers la wilaya, à l'occasion de la rentrée scolaire 2024/2025, a indiqué à l'APS le premier responsable du secteur , Salim Rezzoug.

Il a indiqué que les écoles primaires seront ouvertes dans les communes de Djelida, Miliana, Djendel et Khemis Miliana, et les CEM, réalisées dans le cadre du remplacement des établissements en préfabriqué, seront ouvertes à Ain Lechiakh, Arib et Boumedfaâ, tandis que le Le lycée est transféré à la cité Hadj Sadok au chef-lieu de wilaya.

En outre, 35 classes d'extension, dont 23 dans le palier primaire et 12 dans le cycle moyen, seront mises en exploitation, a souligné M. Rezzoug, ajoutant que la rentrée scolaire sera également marquée par l'ouverture de 6 cantines et 2 internes.

Les classes d'extension vont renforcer les capacités d'accueil des établissements scolaires au niveau des communes de Bourached, El Amra, Boumedfaâ, Oued Djemaa, Ain Lechiakh, El Abadia, El Attaf, Khemis Miliana, Ain Defla, Tacheta Zougagha et Djendel, Djelida, Miliana et Mekhatria, at-il souligné.