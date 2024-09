Sept communes des wilayas de Mostaganem et Relizane bénéficieront d'un renforcement de l'alimentation eau potable (AEP) à partir de la station de dessalement d'eau de mer (SDEM-Sonaghter), a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya de Mostaganem.

Le wali de Mostaganem, Ahmed Boudouh, a donné, hier mardi, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la conduite d'adduction, au niveau de Oued Romane, dans la commune de Sidi Lakhdar, qui est appelée à augmenter le volume d'eau dessalée destiné à quatre communes relevant de la daïra de Achâacha (wilaya de Mostaganem) et trois communes limitrophes relevant de la wilaya de Relizane.

Une enveloppe budgétaire, allouée par le Fonds national de l'eau (FNE) et estimée à 80 millions de dinars, a été mobilisée pour la concrétisation de ce projet, dont la réception est prévue dans un mois, ont fait savoir les services de la wilaya de Mostaganem.

Dans cette optique, M. Boudouh a instruit l'entreprise en charge du projet d'accélérer la cadence des travaux et d'adopter le système d'organisation du chantier en 3x8, pour la livraison du projet dans les délais contractuels, afin d'améliorer l'AEP dans cette zone d'habitation chevauchant les territoires des wilayas de Mostaganem et Relizane, et qui a été confrontée, ces dernières années, à une rareté de l'eau, en raison de l'épuisement des eaux stockées au niveau du barrage de Oued Kramis, a-t-on signalé.

Le volume d'eau supplémentaire devant être acheminé à partir de la SDEM contribuera à alimenter régulièrement les sept collectivités locales et améliorer les services de cette installation hydrique assurant actuellement l'AEP à plus de 170.000 habitants.