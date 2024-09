La direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz de Sidi Bel Abbes a procédé au raccordement de 11 établissements scolaires aux énergies électrique et gazière, en préparation de la rentrée scolaire 2024-2025, dans le cadre des efforts fournis en vue d’améliorer les conditions de scolarité, a-t-on appris auprès de la cellule d’information et de communication de cette direction.

La chargée de l'information et de la communication, Fawzia Saboundji, a souligné que 7 établissements scolaires du cycle primaire ont été raccordés à l'électricité et au gaz, au niveau de différents sites d’habitat répartis à travers les communes de Sidi Bel Abbes, Telagh, Sfisef, Mostefa Ben Brahim et Ras El Ma.

Dans le même contexte, trois nouveaux CEM ont été raccordés au niveau des communes de Mostefa Ben Ibrahim, Sidi Dahou et Sidi Bel Abbes, selon la même source, notant que les services de la Direction de la Société de distribution de l'électricité et du gaz ont achevé l’opération de raccordement à ces deux énergies au lycée "Alouane Kheira", dans la commune de Moulay Slissen.

A noter que le secteur de l’éducation sera renforcé dans la wilaya de Sidi Bel Abbes par la réception de 28 nouvelles structures réparties à travers différentes régions, dont 12 écoles primaires, 4 CEM et 4 lycées, huit cantines scolaires, outre la réception de 67 classes d’extension permettant de réduire la surcharge dans les classes dans les cycles primaire et moyen, sachant que les établissements scolaires bénéficiaires du raccordement augmentera à 498 établissements répartis sur les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) .