Quarante-une (41) personnes sont décédées et 1536 autres ont été blessées dans 1218 accidents de la route survenus durant la période du 8 au 14 septembre en cours à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Touggourt où 7 personnes sont décédées et 4 autres ont été blessées dans 7 accidents de la route, précise la même source.

En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 1708 interventions pour l'extinction de 1192 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger, Blida et Tipaza.

Par ailleurs, 5547 interventions ont été effectuées, durant la même période, ayant permis le sauvetage de 532 personnes en situations de danger, de même que l'exécution de 4637 opérations diverses d’assistance.

Bechar : trois morts et 19 blessés dans un accident de la circulation au nord de Béni-Ounif (PC)

Trois (3) personnes sont décédées et 19 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mercredi au nord de Béni-Ounif (110 km au nord de Bechar), a-t-on appris des services de la Protection civile.

Les éléments de la PC sont intervenus après le signalement d'un accident sur la RN-6A, à 25 km au nord de la commune de Beni-Ounif, suite à la collision d'un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Adrar-Bechar-Alger et un camion transportant du carburant, a-t-on précisé.

L'ensemble des victimes de ce tragique accident ont été évacuées vers l'établissement public hospitalier Djelloul-Mezrag, a signalé la source.

Le wali de Bechar, accompagné des autorités de la wilaya, a rendu visite aux blessés pour s'enquérir de leur état et de leur prise en charge au niveau de l'hôpital, a-t-on ajouté.

Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances de ce sinistre, selon la même source.

Nâama : un décès et 5 blessés dans un accident de la circulation à El-biod (Proetction civile)

Une personne a trouvé la mort et cinq autres ont été blessées à divers niveaux de gravité, dans un accident de la circulation, survenu mardi dans la commune d'El-Biod (wilaya de Nâama), a-t-on appris des services de la Protection civile.

La même source a précisé que l'accident s’est produit au niveau de la route nationale 6 (RN6), plus précisément sur le tronçon reliant les communes d'El-Biod et Bougtob, dans la wilaya d’El-Bayadh, au lieu-dit "El-Fougara", à la suite d’une collision entre un véhicule utilitaire et une voiture touristique.

L’accident a provoqué la mort d’une dame de 42 ans et des blessures à divers niveaux de gravité à cinq personnes, a indiqué la même source, ajoutant que les éléments relevant de l’unité d’El-Biod et de Mecheria (Nâama) de la Protection civile sont intervenus sur les lieux du drame où ils ont prodigué les premiers soins aux blessés, avant de les transférer au service des UMC de l’Etablissement public hospitalier "Les Frères Chenafa" de Mecheria et de déposer la dépouille de la femme à la morgue du même hôpital.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête afin d’élucider les circonstances de l’accident, signale-t-on.