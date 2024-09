La septième édition du Salon international de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics de l'Est algérien "Bati-Est Expo" se tiendra du 2 au 5 octobre au complexe culturel Ahmed Bey-Zénith à Constantine, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

L'événement verra la participation de "plus de 170 exposants algériens et étrangers", représentants les différents secteurs liés à la filière, tels que la production de matériaux de construction, de fer et d'acier, d'appareils électriques, de réfrigération, de chauffage et de ventilation, de portes et fenêtres, d'ameublement, d'équipements de travaux publics, ainsi que des institutions de financement et d'assurance.

"Environ 15.000 professionnels" sont attendus au salon, selon les organisateurs ajoutant que l'événement sera marqué la tenue de rencontres d'affaires B2B et la visite de délégations d'affaires étrangères.

Le salon abritera aussi des conférences sur le développement de la construction, de l'immobilier et des travaux publics à l'aide des technologies modernes, animées par des professeurs, des chercheurs et des opérateurs économiques, ajoute la même source.