Le délégué permanent de l'Algérie à Vienne, l'ambassadeur Larbi Latroche, a présidé l'inauguration du stand algérien installé en marge de la 68e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), et ce, dans le cadre de la participation algérienne aux travaux de cette rencontre qui se tient du 16 au 20 septembre dans la capitale autrichienne. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du représentant du Directeur général de l'AIEA, Shaukat Abdulrazak, du président de l'Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, Rachedi Menadi, du Commissaire à l'énergie atomique, Abdelhamid Mellah, ainsi que des chefs de délégations participant à la conférence et de représentants des missions diplomatiques à Vienne. Placé sous le thème "Les sciences et techniques nucléaires au service des objectifs de développement durable en Algérie : réalisations et succès", ce stand permettra, une semaine durant, de mettre en avant les réalisations phares de l'Algérie en matière d'utilisation pacifique des techniques nucléaires, notamment dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des ressources hydriques et de la protection de l'environnement, qui ont beaucoup progressé récemment, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui y accorde un intérêt particulier. Intervenant à cette occasion, M. Latroche a braqué la lumière sur les progrès réalisés en matière de lutte contre le cancer, notamment à la faveur des avancées enregistrées en radiothérapie et en médecine nucléaire.

Il a souligné, à cet égard, l'intérêt que porte l'Algérie à la coopération avec l'AIEA pour renforcer son rôle pionnier au niveau régional, notamment en matière de services de formation proposés par le Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) et le Centre de médecine nucléaire du CHU de Bab El Oued, désignés Centres régionaux de collaboration dans le cadre de l'initiative "Rayons d'espoir" pour la région Afrique. Il a également mis en avant la volonté de l'Algérie d'aller de l'avant dans le renforcement des expertises des frères africains, dans le cadre de l'Accord régional de coopération pour l'Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA).

Pour sa part, le représentant du Directeur général de l'AIEA a salué les progrès remarquables réalisés par l'Algérie dans l'emploi des applications nucléaires au service des objectifs de développement, ainsi que sa contribution active au renforcement des expertises et des capacités des pays africains frères dans le domaine de l'utilisation pacifique des techniques nucléaires, à travers la formation dans le cadre de l'AFRA et au titre des diverses initiatives de l'AIEA, notamment "Rayons d'espoir" (lutte contre le cancer).

Le même responsable s'est également félicité de l'excellent niveau de coopération entre l'Algérie et l'AIEA.