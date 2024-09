Une opération de fourniture de 1.000 tablettes numériques au profit de 40 écoles primaires vient d’être achevée par la direction de l’éducation de la wilaya de Khenchela en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, a indiqué mardi le directeur du secteur.

Dans une déclaration à l’APS, M. Bachir Bouderbala a inscrit cette opération dans le cadre du programme de l’école numérique, soulignant que des représentants de l’antenne de Batna du Centre national d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques et des cadres de la direction locale de l’éducation ont chapeauté durant cet été la distribution de ces tablettes aux établissements concernés et se sont assurés de leur mise à la disponibilité des élèves dès le début de l’année scolaire.

Selon la même source, 62 écoles primaires réparties sur l’ensemble des communes de la wilaya ont bénéficié de 1.663 tablettes numériques depuis 2021 et l’opération se poursuit jusqu’à sa généralisation progressive à toutes les écoles du primaire. Les services du secteur, a-t-il assuré, ont formé des enseignants et des inspecteurs de l’éducation du cycle primaire à l’usage de ces tablettes et des tableaux interactifs pour en optimaliser l’utilisation et des ingénieurs spécialisés en maintenance ont été mobilisés pour intervenir en cas de panne technique. L’objectif de la fourniture des tablettes numériques et tableaux interactifs est d’alléger le poids des cartables et de concrétiser la transition vers l’enseignement numérique qui favorise davantage l’assimilation et l’accompagnement des évolutions technologiques à travers le monde.