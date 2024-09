Au total 8.160 nouveaux bacheliers sont inscrits à l’université Frères Mentouri (Constantine1), en prévision de la prochaine rentrée 2024-2025 devant avoir lieu la fin du mois de septembre, a-t-on appris mardi du vice-recteur chargé de la pédagogie, Abderrazak Merabet.

Le même responsable a déclaré à l’APS que ce nombre est réparti sur les facultés des sciences de technologies (2.329), de droit (1.545), sciences de la nature et de la vie (1.352), des lettres et langues (1.287) ainsi que 780 autres au niveau de la faculté des sciences exactes. Par ailleurs, sept (7) nouvelles spécialités, seront ouvertes dès la prochaine rentrée dont quatre (4) concernant le niveau ingénieur d’Etat, dans la filière des sciences de technologies (automatique et système intelligent), (construction civile et industrielle), (système électrique industriel) ainsi que (technologie des énergies renouvelables).

S’agissant du niveau master en physique, la nouvelle rentrée sera marquée par l’introduction de la spécialité (technologie de production de l’hydrogène vert), en plus de deux (2) autres nouvelles spécialités en droit (droit numérique) et (administration sanitaire), selon la même source. L’ouverture de ces nouvelles spécialités qui s’ajoutent à plus de 200 autres dispensées actuellement, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique visant à satisfaire les besoins du marché du travail et à renforcer le cursus d’enseignement au sein de l’université Constantine 1, a-t-on indiqué. Pour rappel, l’université Constantine 1 dispose de 6 facultés et 3 instituts nationaux spécialisés.